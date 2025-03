Atlético-MG conquista o hexa: veja como foi a campanha

O torcedor do Atlético-MG, após as quatro primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, não poderia imaginar que o clube terminaria a competição da forma que terminou: com nove vitórias consecutivas nas últimas 10 partidas - perdeu apenas o segundo jogo da final contra o América, neste sábado (15), por 1 a 0. O título, e o consequente hexacampeonato, nunca deixaram de estar na mira do atleticano, mas a recuperação do Galo surpreendeu.

Por causa da pré-temporada em Orlando (EUA) e a participação na FC Series, a antiga Florida Cup, o Atlético-MG disputou as três primeiras rodadas do Estadual com uma equipe alternativa, formada basicamente por atletas sub-23. E conquistou apenas três pontos, com três empates: 0 x 0 Aymorés, em Ubá; 1 x 1 Democrata-GV, no Mineirão; e 0 x 0 Pouso Alegre, em Pouso Alegre.

O técnico Cuca, após a primeira partida da final contra o América, no sábado (8), fez questão de agradecer a jovem equipe, comandada pelo técnico Guilherme Della Déa. Cuca destacou que, se o time não conseguiu vencer nenhum jogo, também não foi derrotado por adversários formados por jogadores profissionais, e que esses pontos foram importantes para a classificação atleticana.

Mesmo com a estreia do time principal, após retorno dos Estados Unidos, a situação do Atlético-MG não melhorou de imediato. A equipe comandada pelo técnico Cuca empatou por 1 a 1 com o América, no Mineirão, em 29 de janeiro. Após o clássico, o treinador atleticano projetou que o time precisaria de quatro vitórias nas últimas quatro rodadas da primeira fase para se classificar para a semifinal.

E foi isso que o Atlético-MG conseguiu. Primeiro, derrotou o Villa Nova, em Nova Lima, e o Athletic, no Mineirão, pelo placar mínimo. Na penúltima rodada, o adversário seria o Cruzeiro: o Galo venceu por 2 a 0, em 9 de fevereiro, no Mineirão – se tivesse empatado o clássico, a equipe teria ficado de fora da semifinal.

A última partida pela primeira fase foi mais tranquila: vitória por 3 a 0 sobre o Itabirito, no Mineirão. Com o Atlético-MG embalado, os dois jogos contra o Tombense, pela semifinal, também não foram problema: duas vitórias por 2 a 0, no Mineirão e em Sete Lagoas.

A decisão contra o América foi mais fácil do que o esperado. Logo no primeiro jogo, o Atlético-MG goleou por 4 a 0 e praticamente garantiu o título no sábado (8). Na segunda partida, neste sábado (15), o Galo perdeu a invencibilidade na competição, ao ser derrotado por 1 a 0.

Atlético-MG conquistou o 50º título mineiro em 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja quem foram os artilheiros e quem mais jogou pelo Atlético-MG no Mineiro

Para conquistar o título mineiro de 2025, o Atlético-MG disputou 12 partidas, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Foram 17 gols marcados e apenas três sofridos, dois deles marcados pelo América e outro pelo Democrata-GV.

O atacante Hulk foi o artilheiro do Atlético-MG e do campeonato, com sete gols em oito jogos. Também marcaram pelo Galo na campanha: Rony e Lyanco, dois gols; Cuello, Deyverson, Bernard, Guilherme Arana e Dudu, um cada, além de um contra de Roger Carvalho, do Tombense.

Dez jogadores disputaram as nove partidas com a equipe principal na campanha do título: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rubens e Bernard (sempre começando no banco). Disputaram oito jogos Hulk, Cuello e Deyverson.