Ceará bate o Fortaleza e larga na frente na decisão do Cearense

Com um gol de pênalti marcado por Fernando Sobral no segundo tempo, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense. Com o o resultado, o Vozão precisa somente de um empate no próximo sábado para conquistar a competição pela segunda vez seguida, que seria a 47ª da história.

continua após a publicidade

➡️Chapecoense e Avaí empatam no primeiro jogo da final do Catarinense

Como foi Fortaleza x Ceará

O Fortaleza iniciou o clássico com maior volume de jogo, procurando ocupar os espaços no campo de ataque. Marinho era o jogador da movimentação e, ao seu melhor estilo, o com "mais disposição", a ponto de buscar o jogo no campo de defesa e sofrer o único cartão amarelo do primeiro tempo. Mas faltou ao Fortaleza ser mais incisivo; foram poucas as chances de gol, e na melhor delas, em chute da pequena área de Lucero, o atacante estava impedido. Do outro lado, o Ceará se segurou até os 20 minutos, equilibrou a partida a partir daí, mas teve quase nenhuma conclusão na direção do gol.

A falta de objetividade do Fortaleza acabou custando caro. No segundo tempo, o Ceará — time de melhor campanha e com melhor ataque do Estadual — começou a propor o jogo e a aparecer mais no campo de ataque, sobretudo a partir das entradas de Galeno e Rômulo. E foi Galeno quem, aos 36, acabou sofrendo o pênalti que decidiria o confronto. O jogador disputava a bola na pequena área quando foi derrubado por Gastón Ávila, que chegou atabalhoado no lance. Fernando Sobral bateu o pênalti e marcou o gol da vitória. Dois minutos depois, o Fortaleza ainda teria um prejuízo adicional com a expulsão de Pol Fernández, que recebeu cartão vermelho direto após usar o braço em dividida com Fernando Sobral.

continua após a publicidade

Como fica a decisão

Com a vitória, o Ceará agora precisa somente de um empate para conquistar o bicampeonato cearense. A grande final está marcada para o próximo sábado (22), também no Castelão. O Fortaleza, por sua vez, precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para recuperar a hegemonia estadual. Vitória simples do tricolor levará a decisão para os pênaltis.

Fortaleza e Ceará fizeram um clássico disputado, mas muito pouco inspirado (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 x 1 CEARÁ

CAMPEONATO CEARENSE - FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Fernando Sobral (36'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Marinho, Lucas Sasha e Moisés (FOR); Marllone e Matheus Bahia (CEA)

🟥 Cartão vermelho: Pol Fernández (FOR)

🏟️ Público: 35.928 pagantes (36.589 total)

💰 Renda: R$ 1.022.277,00

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Martínez, Rosseto (Pol Fernández) e Lucas Sasha (Pochettino); Marinho (Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Lucero (José Welison).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni (Lourenço); Aylon (Galeano), Fernandinho (Rômulo) e Pedro Raul (Guilherme).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (Fifa-PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo (PR) e Luanderson Santos (BA)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)