Emerson Royal é apresentado no Flamengo e revela pedido de Filipe Luís

Na tarde desta terça-feira (29), em sua apresentação no Flamengo, o lateral-direito Emerson Royal vestiu a camisa 22 e falou pela primeira vez como jogador do clube. Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, o reforço se declarou à torcida dizendo que "sempre foi flamenguista e não sabia" e revelou uma conversa especial com o técnico Filipe Luís.

O pedido de Filipe Luís para Emerson Royal

Emerson destacou a importância de ser treinado por um ex-lateral do nível de Filipe Luís e revelou que o novo comandante já lhe deu total liberdade em campo.

— Ele também foi lateral e isso pode me ajudar muito, um lateral que marcava muito bem. Ele já conversou bastante comigo, explicou o que quer dentro de campo. Falou que posso pedalar e ir pra cima (risos) — contou, antes de fazer uma previsão ousada sobre o futuro do técnico.

— Falei com meu empresário que em pouco tempo o Flamengo vai ter um problema, porque vai ter proposta por ele lá de fora. Ele tem um futuro brilhante como treinador e pode ser essencial nessa jornada aqui no Brasil.

'Sempre fui flamenguista e não sabia'

O novo camisa 22 falou sobre a emoção do primeiro contato com a torcida, no último domingo, no Maracanã, e brincou sobre sua nova paixão.

— Prazer incrível estar fazendo parte da Nação. Eu sempre fui flamenguista e não sabia. Esse calor com a torcida foi muito importante pra mim. A gente sabe a dificuldade que foi de vir pra cá, quero agradecer o esforço que o Flamengo fez. Estou muito feliz — disse, relembrando a dificuldade de jogar contra a torcida rubro-negra. — Eu já joguei contra, é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo, a perna treme.

Emerson Royal e José Boto em coletiva de apresentação do lateral (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

'Voltar não é regredir'

O lateral também rechaçou a ideia de que trocar a Europa pelo Brasil seja um passo atrás na carreira, exaltando a grandeza do Flamengo.

— Eu tinha outras propostas, mas vim para o Flamengo. Muita gente falou que voltar pro Brasil eu ia regredir na minha carreira. Muito pelo contrário, o Flamengo é um time enorme, clube gigante, um dos maiores do mundo. Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo.

O sonho da Seleção continua

Por fim, Royal comentou sobre a Seleção Brasileira. Ele admitiu que um erro pode ter custado sua vaga na Copa de 2022, mas que segue trabalhando para ter uma nova chance.

— Teve esse episódio em 2022, tem coisas que não podem acontecer e infelizmente aconteceu comigo. Continuei tranquilo e trabalhando. Sei do meu potencial e vou seguir fazendo meu trabalho para ter uma oportunidade novamente.

Elogios a Danilo e o apoio na Seleção

Durante a coletiva, Emerson Royal também fez questão de exaltar a importância do lateral Danilo em sua carreira. Ele relembrou um momento difícil que viveu com a Amarelinha e revelou um gesto do companheiro que o marcou profundamente.

— O Danilo foi uma pessoa muito importante. Desde quando cheguei na Seleção, ele sempre me ajudou bastante. É um cara que dispensa comentários como pessoa e como jogador. Ele sempre me colocava pra cima, mesmo no momento em que as coisas não saíram como eu queria — contou, antes de detalhar o apoio.

— Naquela convocação (quando falhou), estava eu e o Dani Alves, o Danilo não estava. E mesmo assim ele me mandou uma mensagem, me dando forças, falando que isso faz parte do futebol.

