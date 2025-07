Um dia após a Comissão Nacional de Clubes (CNC) ser informada pela Comissão de Arbitragem que o Brasileirão do próximo ano terá impedimento semiautomático, o presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou a implantação do sistema e afirmou que os custos serão todos bancados pela entidade.

— Alguns estádios necessitarão passar por algumas adaptações para receber (o impedimento semiautomático). É um custo, e por isso estamos fazendo um estudo em relação a isso. A CBF vai arcar com essa tecnologia. Acreditamos, sim, que ano que vem estaremos com o impedimento semiautomático nos Campeonatos Brasileiros — disse Samir. O plural se refere ao fato de que a intenção é de que o sistema passe a ser utilizado tanto na Série A, quanto na Série B.

Samir Xaud afirmou que a implantação da tecnologia faz parte do processo de melhoria da arbitragem. Falta à CBF definir qual modelo entre os que estão disponíveis no mercado melhor se adequa ao futebol do País.

— Estamos em estudo para ver qual ferramenta é a melhor e iremos usar para o ano que vem. Isso está dentro do processo de melhoria da arbitragem brasileira. Uma das coisas é a questão da modernização. A educação continuada também é um dos pilares que estamos dando ênfase na arbitragem. E começamos o Arbitragem sem Fronteiras, tentando levar a equipe de arbitragem a todo Brasil, e assim nivelando em relação ao conhecimento de todos os árbitros — acrescentou Samir.

— Temos várias propostas, estamos analisando qual a melhor e qual o melhor produto.

CBF reúne árbitros para semana de treinos no Rio

Enquanto a CBF trabalha na implantação do impedimento semiautomático para 2026, a Comissão de Arbitragem realiza mais uma etapa de treinamento de árbitros do Brasileirão deste ano. Cerca de 70 profissionais, entre juízes de campo, assistentes e operadores de VAR, estão reunidos no Rio de Janeiro para atividades práticas e teóricas. Essa intertemporada de árbitros já havia acontecido em abril e em junho, durante a parada para o Mundial de Clubes, e irá se repetir até o fim do ano.

— Nós temos uma quantidade de eventos e de treinamentos de intertemporadas maximizadas ao longo desse período de segundo semestre — explicou o presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra.