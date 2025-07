Torcida do Corinthians esgota reservas para decisão com o Palmeiras

O Corinthians espera o maior público na Neo Química Arena desde a implementação da biometria facial no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A presença da Fiel nos dois primeiros jogos com a tecnologia não ultrapassou o público de 40 mil.

A entrada dos torcedores nos jogos do Corinthians passou a ser feita por meio de biometria facial, conforme determinação da Lei Geral do Esporte, em vigor desde julho. A estreia da tecnologia em Itaquera ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, que teve 33.847 torcedores presentes. No jogo seguinte, o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, o público foi de 31.322 pessoas.

Todos os ingressos para a partida foram reservados, mas isso não significa que todos foram vendidos. O torcedor tem menos de 24 horas para concluir a compra antes de o ingresso voltar ao sistema. A venda será encerrada nesta quarta-feira (30), às 14h30.

Neo Química Arena terá casa cheia para confronto contra o Palmeiras (Foto: Bruno Granja)

Temporada de recordes do Corinthians

A capacidade máxima da Neo Química Arena é de 49.000 torcedores. Neste ano, o Corinthians bateu o recorde de público em jogos da equipe no estádio, justamente em outra decisão contra o Palmeiras. 48.196 torcedores assistiram ao empate por 0 a 0 do Timão contra o rival, no dia 27 de março, que garantiu o título do Paulistão para o clube alvinegro.

Antes disso, o Corinthians havia batido o recorde na mesma competição. Em fevereiro, 47.695 torcedores assistiram à vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela primeira fase do Paulistão. O maior público do estádio foi no duelo entre Argentina e Holanda, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando ainda havia as arquibancadas móveis e 63.267 pessoas compareceram ao jogo.

Decisão

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será na próxima semana, no Allianz Parque. A Fiel promete uma grande festa e espera recepcionar o ônibus do Timão às 19h10, nas intermediações da Neo Química Arena.