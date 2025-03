Chapecoense e Avaí empataram por 2 a 2 neste sábado (15), pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense. Mário Sérgio e Marcinho marcaram os gols da Chape, que mandou a partida no Estádio Josué Anonni, em Xanxerê (gramado da Arena Condá passa por reformas). Mário Sérgio marcou os dois tentos do Leão da Ilha.

O jogo de volta, na Ressacada, será no dia 22 de março (sábado). O Avaí, por conta do seu desempenho na competição, joga pela igualdade na soma dos placares.

Como foi o jogo?

A partida em Xanxerê contou com um gol relâmpago. Mário Sérgio, artilheiro do Catarinense com sete gols, aproveitou falha da defesa do Avaí aos 24 segundos e estufou a rede. Atrás no placar, a equipe visitante se lançou ao ataque e, em duas oportunidades com Alef Manga, chegou perto do empate. O gol saiu aos 23 minutos, quando o lateral Mário Sérgio, após cobrança de escanteio, marcou.

A alegria do Leão da Ilha, no entanto, não durou muito tempo. Afinal, Marcinho ampliou para a Chape aos 48'.

Comemoração de Marcinho, da Chapecoense, contra o Avaí (Foto: João Heemann/ACF)

Em busca do empate, o Avaí se lançou ao ataque e teve o controle da posse da bola durante grande parte do segundo tempo. Após inúmeras tentativas, o gol saiu aos 34 minutos, em uma grande jogada individual de Mário Sérgio, mais um vez, que limpou a marcação e chutou com força.

A reta final da partida contou com um cenário mais equilibrado, com a equipe mandante também propondo o jogo. Entretanto, faltou criatividade de ambos os lados para uma das equipes saírem do jogo com a vitória.