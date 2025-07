Juventude anuncia demissão de Claudio Tencati

Na tarde desta terça-feira (29), a passagem de Claudio Tencati pelo Juventude chegou ao fim. Sua demissão foi anunciada pelo clube, que vai ao mercado em busca de um treinador para a sequência do Brasileirão. Tencati foi o 13º treinador demitido desde o início do Campeonato Brasileiro.

Claudio Tencati, no jogo Juventude 0 x 1 São Paulo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Na competição, o Juventude é o atual vice-lanterna, com 11 pontos conquistados em 15 jogos disputados. São quatro de diferença para o primeiro time fora do Z-4, posto ocupado pelo Vasco atualmente. O time Jaconeiro vive uma sequência de três derrotas seguidas e tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 32 gols sofridos.

Confira a íntegra do comunicado do Juventude

O Esporte Clube Juventude comunica o desligamento do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. Também deixam o clube os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme. Tencati assumiu o comando técnico do Verdão em maio de 2025, para a disputa da Série A. Durante sua passagem, demonstrou grande dedicação e total comprometimento com os objetivos do clube.

O Esporte Clube Juventude agradece ao treinador e aos profissionais da comissão técnica por toda a entrega e seriedade no desempenho de suas funções. O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Números de Tencati pelo Juventude

Claudio Tencati assumiu o comando do Juventude em maio, após deixar o Atlético Goianiense. O treinador de 52 anos estreou contra o Fluminense na 9ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o time não conseguiu a vitória e empatou com o Tricolor Carioca por 1 a 1.

Na sequência, o time perdeu para o Bragantino e para o Grêmio. Na 13ª rodada, Tencati conseguiu sua única vitória pelo Juventude ao derrotar o Sport por 2 a 0. Após o triunfo, o time perdeu para o Cruzeiro, São Paulo e para o Bahia, por 3 a 0, na 17ª rodada. Tencati deixa o Juventude com um aproveitamento de apenas 19%, com três gols marcados e 12 gols sofridos.