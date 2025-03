Neste domingo (16), o Flamengo enfrentará o Fluminense em jogo válido pela final do Campeonato Carioca. A partida ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola está prevista para rolar a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo exclusiva pela TV Globo (canal aberto), Band (canal aberto), SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (YouTube). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Flamengo vive ótima fase nesta temporada. A equipe se classificou para as finais do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco e, no primeiro jogo da decisão, venceu o Fluminense por 2 a 1. Agora, o Flamengo precisa de um empate para conquistar o título estadual. A última derrota do Rubro-Negro foi em janeiro e, desde lá, acumula 12 jogos sem perder, sendo 11 vitórias e um empate.

Arrascaeta e Ignacio em campo durante Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

➡️Atlético-MG acerta venda do atacante Alisson ao Shakhtar Donetsk

Já o Fluminense, que busca seu 32º título carioca, vem de uma derrota na primeira partida da decisão. Para ser campeão, o time tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Confira as informações do jogo entre Flamengo e Fluminense:

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Band (canal aberto), SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (YouTube)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Plata

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano