Flamengo x Cruzeiro: reencontros marcam duelo entre campeões no Maracanã
Equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira
O confronto entre Flamengo e Cruzeiro promete fortes emoções nesta quarta-feira (11). No Maracanã, às 21h30 (de Brasília), campeões dos campeonatos Carioca e Mineiro se enfrentam pelo Brasileirão. Mas, além das conquistas recentes das equipes, o jogo conta com outros fatores importantes: reencontros entre antigos companheiros e até ídolo do clube.
A partida no Rio de Janeiro ficará marcada para Leonardo Jardim, Tite e Gerson. Pela primeira vez, os treinadores e o meio-campista reencontrarão seus antigos clubes.
Após promessa não cumprida, Leonardo Jardim, agora no Flamengo, encara o Cruzeiro pela primeira vez
Antes de assumir o comando técnico do Flamengo, Leonardo Jardim trabalhou no Cruzeiro. Em Belo Horizonte, o técnico português, que conseguiu bons resultados, comandou a Raposa de fevereiro a dezembro de 2025. Durante esse período, ele prometeu que, no Brasil, só treinaria o time mineiro, algo que posteriormente não se concretizou.
- No Brasil eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. Não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou outra seleção, ou outra coisa qualquer. Tenho contrato válido, o que pouco importa, porque a minha relação com o Pedrinho é mais do que o contrato - disse Leonardo Jardim, em agosto.
Nas vésperas do confronto, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, detalhou como foi a conversa com o treinador, na qual o português afirmou que não treinaria mais equipes.
- O Jardim, ele tinha contrato, todo mundo sabe, até 2026. E ele falou comigo que não ia ser mais técnico, que queria ser gestor e me pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, pelo bom trabalho, aceitei retirar a multa. E ele chegou e falou: 'Ó, não vou ficar mais, vou embora, porque tenho que ficar dois meses lá para resolver problemas pessoais'. E assim foi. Eu sempre falo que no futebol tenho que fazer um curso, porque é difícil para mim, as verdades não duram 24 horas. Então é meio complicado - disse Pedrinho, em entrevista ao "SporTV".
Tite volta ao Maracanã, desta vez para enfrentar o Flamengo
Assim como Jardim, Tite também encontrará ex-companheiros. Após comandar a Seleção Brasileira, o treinador escolheu o Flamengo para voltar a trabalhar em clubes. A sintonia com o Rubro-Negro, entretanto, não aconteceu. Entre episódios turbulentos, como a relação com Gabigol, e resultados decepcionantes, o treinador acabou sendo demitido. Filipe Luís assumiu o seu lugar e conquistou títulos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, entre outros.
De ídolo a contestado: Gerson reencontra o Flamengo após saída turbulenta
Um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, Gerson deixou o clube no meio do ano passado, após o Mundial de Clubes, para atuar na Rússia. Na época, os torcedores do time carioca reclamaram da escolha do meia, que recebeu uma oferta financeira superior à que recebia no Rubro-Negro.
Desde então, os rubro-negros passaram a olhar para Gerson de outra forma e, sem dúvida, será interessante ver como os flamenguistas receberão o jogador no Maracanã.
Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 5ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Chico da Costa.
