Renato Gaúcho estreia no Vasco com desafio de encerrar longo jejum contra o Palmeiras

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras. A partida marcará a estreia de Renato Gaúcho no comando do Cruzmaltino e já começa com um grande desafio: quebrar um jejum de mais de uma década sem vencer o clube paulista.

A última vitória vascaína sobre o Verdão aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro Série A de 2016. Na ocasião, os gols de Nenê e Rafael Silva garantiram o triunfo por 2 a 0 para o Gigante da Colina. Desde então, o time carioca acumula uma sequência negativa no confronto direto.

Rafael Silva e Nenê comemoram gol do Vasco contra o Palmeiras (Foto: Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Retrospecto desfavorável do novo treinador

Além do jejum do Vasco, Renato Gaúcho também possui números pouco favoráveis diante do Palmeiras ao longo da carreira como treinador. Em 32 partidas contra o clube paulista, o técnico soma apenas seis vitórias, seis empates e 20 derrotas.

Mesmo assim, a expectativa dentro de São Januário é de que o novo comandante consiga dar uma resposta rápida e reorganizar a equipe após a mudança no comando técnico.

Mudanças táticas em preparação

Para tentar mudar o cenário, Renato já estuda alterações na estrutura da equipe. Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco atuava majoritariamente no esquema 4-2-3-1, com maior posse de bola e construção desde a defesa.

A tendência agora é a adoção de um 4-4-2 mais equilibrado, com reforço na marcação no meio-campo e maior proteção à linha defensiva. A mudança pode abrir espaço para jogadores que vinham sendo pouco utilizados.

Entre os possíveis beneficiados estão os volantes Tchê Tchê e Hugo Moura, que podem ganhar oportunidades em um setor com maior presença de atletas de marcação.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.