AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Ivinhema x Bataguassu pelo Sul-Mato-Grossense

O Lance!TV transmite ao vivo e com imagens o confronto e Ivinhema e Bataguassu, válido pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, nesta quarta-feira (11), a partir das no horário local e 19h no horário de Brasília. A cobertura acompanha todos os detalhes da partida, com lances em tempo real, análises táticas, bastidores e reações da torcida ao longo do duelo. Assista ao vivo!

Como chegam as equipes?

O Ivinhema tenta aproveitar o fator casa para reverter o placar adverso da partida de ida. A equipe terminou a 1ª fase na 4ª colocação, com 12 pontos e melhor saldo de gols, e vem de uma derrota por 2 a 1 no primeiro confronto do mata-mata. Agora, o Azulão do Vale aposta no apoio da sua torcida para seguir na luta pelo título estadual.

O Bataguassu, por sua vez, aparece logo atrás na campanha geral, tendo se classificado em 5º lugar, também com 12 pontos, e busca confirmar uma vaga histórica na semifinal. Após vencer o jogo de ida, a equipe chega ao duelo com a vantagem do empate para garantir um feito inédito para o clube na competição.

Sobre a transmissão

A transmissão oferece uma cobertura completa e dinâmica, com foco não apenas no jogo, mas também no contexto da competição e nos impactos do resultado para a sequência do campeonato estadual.

Além das emoções dentro de campo, o público acompanha análises pós-jogo, melhores momentos e as tradicionais notas Lance! para os jogadores das duas equipes, avaliando o desempenho individual ao longo da partida.

A transmissão contará com narração de Lucas Borges, comentários de João Lidington e do influencer Fellipera, além das reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações e a expectativa para o duelo que abre a disputa por uma vaga na semifinal do estadual.

