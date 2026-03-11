Por onde anda Toró, ex-volante do Flamengo?

Participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009, após fase de instabilidade sob Joel Santana.

Toró, nome completo Rafael Ferreira Francisco, ficou marcado como um volante de forte marcação e muita intensidade no meio-campo. Revelado nas categorias de base do Fluminense, foi no Clube de Regatas do Flamengo que viveu o auge da carreira. O Lance! conta por onde anda Toró.

O apelido "Toró" surgiu ainda na base, quando fazia chover gols nas quadras de futsal. No profissional, a realidade foi diferente: virou um jogador de entrega, combativo e disciplinado taticamente.

Sua trajetória foi marcada por altos e baixos. No Flamengo, chegou desacreditado, perdeu espaço, quase deixou o clube, mas ressurgiu sob o comando de Joel Santana e se firmou como peça importante no elenco.

Entre 2006 e 2010, participou de uma fase relevante do clube, culminando com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2009, ao lado de nomes como Adriano e Petkovic.

Após deixar o Flamengo, rodou por clubes do Brasil e do exterior antes de encerrar a carreira na Europa.

A história no Flamengo: jogos, gols e títulos

Toró chegou ao Flamengo em 2006 e permaneceu até 2010. Nesse período, disputou:

171 partidas 7 gols marcados

Viveu momentos de instabilidade, mas também protagonismo. Em 2007 e 2008, foi titular em diversas fases sob o comando de Joel Santana.

Pelo Flamengo, conquistou:

Copa do Brasil: 2006

Campeonato Carioca: 2007, 2008 e 2009

Taça Guanabara: 2007 e 2008

Taça Rio: 2009

Campeonato Brasileiro: 2009

Em 2009, mesmo disputando posição com Maldonado e Willians, participou da campanha do título nacional, sendo utilizado em sistema de rodízio no meio-campo.

Clubes por onde Toró passou

Ao longo da carreira, Toró defendeu:

Fluminense Football Club Clube de Regatas do Flamengo Clube Atlético Mineiro Figueirense Futebol Clube Esporte Clube Bahia SC Sagamihara (Japão) Anápolis Futebol Clube Goiás Esporte Clube HIFK (Finlândia) FF Jaro (Finlândia) GBK Kokkola (Finlândia)

No exterior, passou vários anos no futebol japonês e depois no futebol finlandês, onde encerrou a carreira no início da década de 2020.

Por onde anda Toró?

Após pendurar as chuteiras, Toró decidiu permanecer ligado ao futebol, mas fora das quatro linhas.

Hoje atua como empresário e gestor de carreira de atletas, com foco principal nas categorias de base. Trabalha como intermediário na formação de jovens jogadores, orientando na transição para o profissional e auxiliando em negociações.

A experiência de ter sido tratado como promessa na base e depois enfrentar oscilações no profissional moldou sua atuação atual: segundo relatos em entrevistas, busca ajudar jovens a tomarem decisões mais equilibradas na carreira.

Também participa de podcasts e programas esportivos, relembrando bastidores do título brasileiro de 2009 e a polêmica saída do Fluminense para o Flamengo.

Aos 39 anos, Toró segue ligado ao futebol, agora como agente formador, utilizando sua vivência para orientar a nova geração.