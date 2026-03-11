Por onde anda Toró, ex-volante do Flamengo?
Campeão brasileiro de 2009 hoje atua como empresário de atletas.
Toró, nome completo Rafael Ferreira Francisco, ficou marcado como um volante de forte marcação e muita intensidade no meio-campo. Revelado nas categorias de base do Fluminense, foi no Clube de Regatas do Flamengo que viveu o auge da carreira. O Lance! conta por onde anda Toró.
O apelido "Toró" surgiu ainda na base, quando fazia chover gols nas quadras de futsal. No profissional, a realidade foi diferente: virou um jogador de entrega, combativo e disciplinado taticamente.
Sua trajetória foi marcada por altos e baixos. No Flamengo, chegou desacreditado, perdeu espaço, quase deixou o clube, mas ressurgiu sob o comando de Joel Santana e se firmou como peça importante no elenco.
Entre 2006 e 2010, participou de uma fase relevante do clube, culminando com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2009, ao lado de nomes como Adriano e Petkovic.
Após deixar o Flamengo, rodou por clubes do Brasil e do exterior antes de encerrar a carreira na Europa.
A história no Flamengo: jogos, gols e títulos
Toró chegou ao Flamengo em 2006 e permaneceu até 2010. Nesse período, disputou:
- 171 partidas
- 7 gols marcados
Viveu momentos de instabilidade, mas também protagonismo. Em 2007 e 2008, foi titular em diversas fases sob o comando de Joel Santana.
Pelo Flamengo, conquistou:
- Copa do Brasil: 2006
- Campeonato Carioca: 2007, 2008 e 2009
- Taça Guanabara: 2007 e 2008
- Taça Rio: 2009
- Campeonato Brasileiro: 2009
Em 2009, mesmo disputando posição com Maldonado e Willians, participou da campanha do título nacional, sendo utilizado em sistema de rodízio no meio-campo.
Clubes por onde Toró passou
Ao longo da carreira, Toró defendeu:
- Fluminense Football Club
- Clube de Regatas do Flamengo
- Clube Atlético Mineiro
- Figueirense Futebol Clube
- Esporte Clube Bahia
- SC Sagamihara (Japão)
- Anápolis Futebol Clube
- Goiás Esporte Clube
- HIFK (Finlândia)
- FF Jaro (Finlândia)
- GBK Kokkola (Finlândia)
No exterior, passou vários anos no futebol japonês e depois no futebol finlandês, onde encerrou a carreira no início da década de 2020.
Por onde anda Toró?
Após pendurar as chuteiras, Toró decidiu permanecer ligado ao futebol, mas fora das quatro linhas.
Hoje atua como empresário e gestor de carreira de atletas, com foco principal nas categorias de base. Trabalha como intermediário na formação de jovens jogadores, orientando na transição para o profissional e auxiliando em negociações.
A experiência de ter sido tratado como promessa na base e depois enfrentar oscilações no profissional moldou sua atuação atual: segundo relatos em entrevistas, busca ajudar jovens a tomarem decisões mais equilibradas na carreira.
Também participa de podcasts e programas esportivos, relembrando bastidores do título brasileiro de 2009 e a polêmica saída do Fluminense para o Flamengo.
Aos 39 anos, Toró segue ligado ao futebol, agora como agente formador, utilizando sua vivência para orientar a nova geração.
