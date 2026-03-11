Botafogo eliminado é recado claro a John Textor sobre condução e planejamento

O Botafogo colocou uma mancha no histórico recente do projeto da SAF com a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona-EQU, dentro do Nilton Santos. O resultado em casa, para abalar o ambiente no início do ano, é fruto do plantio ruim com o planejamento.

continua após a publicidade

➡️ Alex Telles detalha conversa no vestiário após queda do Botafogo na Libertadores

➡️ Auxiliar do Botafogo avalia eliminação na Libertadores: 'Algo faltou'

A queda precoce, antes da fase de grupos da principal competição do calendário, é um recado muito claro. O Botafogo não pode se planejar, como fez também em 2025, se baseando no sucesso de 2024 mesmo com reorganização tardia. O ano mágico de 2024 não pode ser tratado como regra para a condução.

continua após a publicidade

Diante do Barcelona-EQU, o Botafogo viu outros adversários muito complicados entrarem em cena. A lista é grande, passando pelos problemas nos bastidores com John Textor, o transfer ban de cerca de dois meses, que atrapalhou na montagem do elenco, falta de opções, nível abaixo do prometido e, principalmente, desconfiança. A receita perfeita para um vexame como o da última terça-feira (10).

Quando foi divulgado o transfer ban pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na contratação de Thiago Almada em 2024, a promessa foi de um Botafogo "muito ativo" no mercado. Isso demorou a acontecer. Nomes de mais peso e que aumentariam o leque da comissão técnica, como Edenilson, Medina e Júnior Santos, não puderam participar das fases preliminares. Foi a campo com o que tinha, contando ainda com lesões no grupo em um sistema longe do 100%.

continua após a publicidade

Arthur Cabral lamenta durante duelo entre Botafogo e Barcelona-EQU na terceira fase da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Botafogo junta os cacos

O impacto da eliminação, obviamente, é enorme. Isso vai de estafe ao grupo de jogadores comandado por Martín Anselmi. O trabalho segue engatinhando e, por enquanto, sem dar muitos sinais de que levantará. Há peças, lideranças fortes e aprendizado dos últimos anos.

O que não há para esse Botafogo é tempo. Tanto para reorganização quanto para lamentação. A equipe volta a campo neste sábado (14), para clássico com o Flamengo, no Nilton Santos, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.