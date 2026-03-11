Cena de Gabigol com Raphael Claus e Reinaldo chama atenção: 'Começaram a rir'

Mirassol e Santos protagonizaram um empate por 2 a 2, na última terça-feira (10), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Brasileirão. Antes do apito inicial do confronto, o atacante Gabigol teve uma cena com o árbitro Raphael Claus e o lateral Reinaldo, que viralizou nas redes sociais.

Durante uma reunião no meio de campo, para tirar o cara ou coroa, o árbitro da partida relembrou os episódios lamentáveis de Cruzeiro x Atlético-MG, do último final de semana. Ao fazer isso, Rafael Claus pediu respeito entre os atletas de Mirassol e Santos.

Foi então, que Gabigol brincou ao dizer que "bateria" em Reinaldo. A fala foi lidada com humor pelo lateral do Mirassol e o árbitro Rafael Claus e não passou despercebida pelos telespectadores. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Mirassol x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O primeiro tempo começou bastante disputado. A primeira chance do Santos saiu aos cinco minutos, com Rony, que finalizou para fora. O Mirassol respondeu explorando as jogadas pelos lados, principalmente com Negueba. Aos 20 minutos, o Leão Caipira abriu o placar com Igor Formiga. A jogada começou em um rápido contra-ataque, com assistência de Alesson.

continua após a publicidade

O jogo seguiu truncado no meio-campo, e o Santos tentou chegar com Thaciano e Gabigol. O atacante santista chegou a desperdiçar uma boa oportunidade em jogada construída com Rony e Luan Peres.

O time da casa também levou perigo. Aldo Filho parou na marcação de Luan Peres, enquanto Neto Moura arriscou de longe e levou perigo ao gol de Brazão. Antes do intervalo, o Mirassol ainda teve duas chances com Shaylon: primeiro, ao furar dentro da pequena área, e depois em um cruzamento para a área. Negueba também quase marcou ao invadir a área e finalizar por cima.

No segundo tempo, o Mirassol manteve a intensidade e quase ampliou logo nos primeiros minutos. Reinaldo cruzou na medida para Fogaça, que finalizou para fora. Na sequência, Negueba recebeu na meia-lua e bateu rasteiro de perna esquerda, obrigando Brazão a fazer grande defesa.

Aos 11 minutos, Shaylon cruzou pela direita para Alesson, que finalizou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, Shaylon arriscou de fora da área e Brazão novamente fez boa defesa.

Diante da pressão do Mirassol, o Santos promoveu três mudanças de uma vez, com as entradas de Gabriel Menino, Christian Oliva e Barreal nas vagas de Vini Lira, Arão e João Schmidt. O uruguaio Oliva, que veio do Nacional, fez sua estreia com a camisa santista após ter sido apresentado na semana passada.

Aos 25 minutos, Negueba ampliou o placar ao driblar a defesa santista e empurrar para o fundo do gol. Aos 34 minutos, Gabriel descontou para o Peixe após lançamento de Oliva, e o camisa 9 apenas finalizou para o gol. Aos 40, o próprio Gabriel empatou a partida após sofrer falta de Neto Moura dentro da área. O atacante cobrou o pênalti, assinalado após consulta ao VAR.

No fim da partida, o Mirassol quase ampliou com Igor Formiga, mas Brazão evitou o terceiro gol do time da casa. Após o apito final, houve uma confusão generalizada no gramado, e os dois técnicos foram expulsos.