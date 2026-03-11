A rodada desta quarta-feira (11) é marcada pelos jogos de volta das oitavas de final da Champions League, com destaque para Real Madrid x Manchester City, PSG x Chelsea e Bayer Leverkusen x Arsenal. No Brasil, a noite tem grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo x Cruzeiro, Corinthians x Coritiba, Atlético-MG x Internacional e o clássico Ba-Vi (Bahia x Vitória).

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de março de 2026):

AFC Champions League Elite

7h – Vissel Kobe x Seoul – Disney+

Champions League (Oitavas de Final - Jogos de Volta)

14h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal – TNT e HBO Max

17h – Real Madrid x Manchester City – HBO Max

17h – PSG x Chelsea – TNT e HBO Max

17h – Bodo/Glimt x Sporting – Space e HBO Max

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Coventry City x Preston North End – Xsports e Disney+

Campeonato Brasileiro

19h – Atlético-MG x Internacional – Sportv e Premiere

20h – Bahia x Vitória – Premiere

21h30 – Corinthians x Coritiba – Globo e Premiere

21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Premiere

Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press)

Pré-Libertadores (Terceira Fase)

19h – Sporting Cristal x Carabobo – ESPN 3 e Disney+

21h30 – Deportes Tolima x O'Higgins – ge tv e Paramount+

Libertadores Sub-20

19h – Olimpia Sub-20 x Palmeiras Sub-20 – Sportv 3, Canal GOAT, Xsports e TV Palmeiras

21h – Sporting Cristal Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 – Xsports e N Sports

Copa do Brasil (Terceira Fase)

19h30 – Manauara x Fortaleza – Prime Video

21h30 – Paysandu x Portuguesa-RJ – Prime Video

Campeonato Argentino

19h45 – Boca Juniors x San Lorenzo – ESPN e Disney+

22h – Atlético Tucumán x Aldosivi – Disney+

Concacaf Champions Cup

20h30 – Nashville x Inter Miami – Disney+

22h30 – LA Galaxy x Mount Pleasant – Disney+

