Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/03/2026)
A rodada desta quarta-feira (11) é marcada pelos jogos de volta das oitavas de final da Champions League, com destaque para Real Madrid x Manchester City, PSG x Chelsea e Bayer Leverkusen x Arsenal. No Brasil, a noite tem grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo x Cruzeiro, Corinthians x Coritiba, Atlético-MG x Internacional e o clássico Ba-Vi (Bahia x Vitória).
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de março de 2026):
AFC Champions League Elite
7h – Vissel Kobe x Seoul – Disney+
Champions League (Oitavas de Final - Jogos de Volta)
14h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal – TNT e HBO Max
17h – Real Madrid x Manchester City – HBO Max
17h – PSG x Chelsea – TNT e HBO Max
17h – Bodo/Glimt x Sporting – Space e HBO Max
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Coventry City x Preston North End – Xsports e Disney+
Campeonato Brasileiro
19h – Atlético-MG x Internacional – Sportv e Premiere
20h – Bahia x Vitória – Premiere
21h30 – Corinthians x Coritiba – Globo e Premiere
21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Premiere
Pré-Libertadores (Terceira Fase)
19h – Sporting Cristal x Carabobo – ESPN 3 e Disney+
21h30 – Deportes Tolima x O'Higgins – ge tv e Paramount+
Libertadores Sub-20
19h – Olimpia Sub-20 x Palmeiras Sub-20 – Sportv 3, Canal GOAT, Xsports e TV Palmeiras
21h – Sporting Cristal Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 – Xsports e N Sports
Copa do Brasil (Terceira Fase)
19h30 – Manauara x Fortaleza – Prime Video
21h30 – Paysandu x Portuguesa-RJ – Prime Video
Campeonato Argentino
19h45 – Boca Juniors x San Lorenzo – ESPN e Disney+
22h – Atlético Tucumán x Aldosivi – Disney+
Concacaf Champions Cup
20h30 – Nashville x Inter Miami – Disney+
22h30 – LA Galaxy x Mount Pleasant – Disney+
