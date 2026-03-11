Vojvoda nega lesão de Neymar e espera retorno no duelo entre Santos x Corinthians

Após o empate do Santos com o Mirassol, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a ausência do meia-atacante Neymar. O camisa 10 foi poupado da partida da última terça-feira (10), em comum acordo com a comissão técnica. Ele realiza um trabalho de controle de carga para retornar no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

O Santos entrou em campo no Estádio José Maria de Campos Maia e chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas Gabriel Barbosa marcou dois gols para a equipe santista na reta final do segundo tempo. O jogo terminou com clima quente, com os técnicos Rafael Guanaes e Vojvoda discutindo após o apito final. Ambos foram expulsos.

O treinador argentino comentou sobre a partida e destacou o poder de resiliência do time santista.

– É verdade que eles fizeram um bom jogo. Temos que reconhecer isso. Mas, no primeiro tempo, também tivemos chances claras de gol. Cometemos um erro em uma jogada na primeira etapa e sofremos o gol. No segundo tempo não entramos bem no jogo. Eu destaco a resiliência, o fato de nunca desistir e continuar lutando. Falei com os jogadores na pausa para hidratação. Fizemos um gol e voltamos para o jogo. Os jogadores acreditaram. Eles mesmos estavam se cobrando. Depois empatamos a partida e estivemos perto de conseguir os três pontos — disse Vojvoda.

Vojvoda acumula 10 vitórias em 32 jogos pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar:

Apesar da presença do técnico Carlo Ancelotti e também do coordenador da CBF, Rodrigo Caetano, Neymar continuou sendo ausência no Santos no duelo contra o Mirassol. O técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que não foi notificado da presença dos representantes da CBF na partida com antecedência.

Ancelotti chegou ao Estádio José Maria de Campos Maia cerca de vinte minutos antes de a bola rolar e assistiu à partida em um dos camarotes do estádio, inclusive ao lado de membros da comissão técnica do Peixe.

– Eu quero que ele esteja em todas as partidas. Mas estamos no dia a dia com ele. Nesse dia a dia eu sinto qual é o momento e qual não é o momento. Temos uma partida agora, dentro de quatro dias; essa partida era importante também. Mas é um jogador que eu respeito, é um jogador que pode fazer a diferença, como fez na partida passada. Ele tem o objetivo de ajudar o Santos, como ajuda sempre, e, para ajudar, tem que estar perfeito. E em todas as partidas — disse.

Vojvoda ainda completou detalhando o processo de conversa com os jogadores do elenco e explicou que eles só entram em campo quando estão "perfeitos".

– Foi um controle de carga. Não tem lesão, nem nada. É um jogador que vem de um período de inatividade nos anos anteriores. Temos que cuidar da carga. Nos jogos, a carga é máxima. Ele sempre joga mais de 90 minutos. Ele vai chegar bem para enfrentar o Corinthians, que é o que me interessa, interessa a ele. Eu queria que ele estivesse aqui hoje também, ele também queria estar. Mas muitas vezes temos que atuar com a razão. A decisão foi combinada. Ele fala muito comigo. E eu tenho que falar com os jogadores, com ele e com todos - completou.

