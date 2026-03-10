Imagem de Carlo Ancelotti em Mirassol x Santos viraliza: 'Incrível'

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, está presente no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, para acompanhar a partida entre Mirassol e Santos. Os clubes se enfrentam nesta terça-feira (10), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar questiona presença de Ancelotti em Mirassol x Santos: 'Tempo livre'

Diante do cenário, imagens do italiano chegando ao Maião viralizaram nas redes sociais. Torcedores se mostraram surpresos e contentes com a presença do treinador no tradicional estádio do interior do estado de São Paulo.

Ao chegar ao estádio, Carlo Ancelotti esteve ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da CBF. Além dele, outros membros da delegação brasileira também estão presentes no confronto do Brasileirão. Veja abaixo a repercussão:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Mirassol x Santos pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável