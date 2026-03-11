Fluminense dobra número de atletas formados no Ensino Médio em Xerém

O Fluminense celebrou nesta terça-feira (10), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, a conclusão do Ensino Médio de 14 jogadores das categorias de base. O número representa mais que o dobro em relação ao ano anterior, quando apenas seis atletas finalizaram essa etapa da formação escolar.

A formatura aconteceu poucas horas após a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, pela estreia da equipe na Copa Rio Sub-20. Depois da partida, os jovens participaram da cerimônia no auditório do CT, acompanhados por familiares, membros da comissão técnica e profissionais do clube.

A abertura do evento foi conduzida pela orientadora pedagógica Paula Cristina, com execução dos hinos nacional e do Fluminense. Em seguida, o diretor executivo do futebol de base, Antônio Garcia, destacou a importância da educação na formação dos atletas. Segundo ele, a conclusão do Ensino Médio faz parte do processo de desenvolvimento dos jogadores dentro do clube.

Garcia ressaltou que conciliar treinos, competições e estudos não é uma tarefa simples, mas que o Fluminense considera essencial que os jovens avancem também na formação acadêmica. O dirigente ainda lembrou que muitos atletas podem seguir estudando no ensino superior com apoio do clube.

Formação além do campo

O técnico da equipe sub-20, Felipe Canavan, também participou da cerimônia e destacou a importância do chamado "tripé de formação" adotado pelo clube: a integração entre clube, família e escola. Para o treinador, os atletas da base lidam com responsabilidades muito cedo e, por isso, a educação tem papel fundamental na construção de valores e no desenvolvimento pessoal dos jogadores.

Canavan afirmou que ver parte do elenco concluindo o Ensino Médio é motivo de orgulho e serve de exemplo para outros jovens que estão nas categorias inferiores do clube.

— É um momento especial e que marca a vida dos nossos jovens, que, desde cedo, lidam com responsabilidades muito sérias, o que, muitas vezes, parece concorrer com o que é mais importante na formação do caráter de um homem: o ensinamento de valores. Quando vejo aqui boa parte do nosso elenco, além dos que já estão formados, me sinto orgulhoso. Não só por ver que os meninos acreditam na educação, mas saber que os familiares, também. Considero um modelo de sucesso, independentemente do que acontecer na sua vida profissional, nosso Tripé de Formação, em que há o elo e mesmo nível de energia concentrado entre clube, família e escola. Está muito claro que, quando os três pilares caminham juntos, com a mesma dedicação, encontramos exemplos como esses, influenciando quem vem na sequência. Espero, em breve, renovar a sala com meninos que se inspiram neles

Entre os formandos está o goleiro Gustavo Felix, integrante do elenco campeão da Taça Guanabara de 2026. Felix destacou o apoio recebido pelo clube ao longo do processo educacional e lembrou que equilibrar a rotina de jogador com os estudos exige disciplina.

— É uma experiência diferente de todas as outras, porque é muito difícil conciliar o futebol com os estudos, mas o Fluminense sempre deu o suporte necessário para a gente fazer muito bem, nos auxiliando, tirando dúvidas, ainda mais porque passar por essa fase ensina novas coisas e traz novos desafios. É muito importante ter aqui minha noiva, que está comigo em todos os momentos e é um dos pilares da minha vida, além de pessoas que me acompanham desde que cheguei, como Bringel e o setor social.

Jogadores do Fluminense formados

1 . Adalberto 2 . Arthur Henrique 3 . Arthur Ryan 4 . Artur Vinícius 5 . Bringel 6 . Eduardo 7 . Gustavo Felix 8 . Kelwin 9 . Lucas Emanuel 10 . Marcos Paulo 11 . Oliver 12 . Paulinho 13 . Tavares 14 . Vagno

