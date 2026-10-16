Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país
Atacante santista supera Pedro e Flaco López em participação direta nos gols
Gabigol, Pedro e Flaco López são os três atletas mais decisivos do futebol brasileiro na temporada de 2026. O atacante do Santos lidera o ranking nacional no quesito: com 24 gols e nove assistências, Gabriel participou diretamente de 33 dos 84 gols assinalados pelo Peixe no ano — uma contribuição de 39,3% no volume ofensivo do clube alvinegro.
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Na segunda colocação surge o centroavante do Flamengo, que balançou as redes 25 vezes, deu 10 assistências e esteve envolvido em 35 dos 103 gols do Rubro-Negro (34%). O pódio é completado pelo argentino do Palmeiras: autor de 23 tentos e 11 passes decisivos, o camisa 42 teve participação direta em 34 dos 101 gols do Alviverde (33,7%).
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Equilíbrio e protagonismo no top-10
A lista dos dez nomes mais influentes do país conta com representantes de diferentes regiões. Erick (Vitória) ocupa o quarto lugar ao participar de 27 dos 82 gols do clube baiano (32,9%), seguido por Kevin Viveros (Athletico-PR), responsável por 26 dos 84 gols do Furacão (31%), e por Josué (Coritiba), que participou diretamente de 16 dos 52 gols do Coxa (30,8%).
Outro ponto que chama atenção no levantamento é a presença dupla do São Paulo. Com Calleri (30,6%) e Luciano (29%), o Tricolor Paulista ostenta uma das parcerias mais produtivas: somados, os dois atletas participaram de quase 60% dos gols da equipe no ano.
A lista é fechada por Carlos Vinícius (Grêmio), com 28,8% de peso ofensivo no Tricolor Gaúcho, e Matheus Pereira (Cruzeiro), que registra 28,4% de contribuição direta nos gols da Raposa.
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Jogadores de ataque mais influentes no Brasil em 2026:
- Gabriel Barbosa (Santos) — 33 de 84 gols (39,3%)
- Pedro (Flamengo) — 35 de 103 gols (34%)
- Flaco López (Palmeiras) — 34 de 101 gols (33,7%)
- Erick (Vitória) — 27 de 82 gols (32,9%)
- Kevin Viveros (Athletico-PR) — 26 de 84 gols (31%)
- Josué (Coritiba) — 16 de 52 gols (30,8%)
- Jonathan Calleri (São Paulo) — 19 de 62 gols (30,6%)
- Luciano (São Paulo) — 18 de 62 gols (29%)
- Carlos Vinícius (Grêmio) — 21 de 73 gols (28,8%)
- Matheus Pereira (Cruzeiro) — 23 de 81 gols (28,4%)
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