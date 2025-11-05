O Paraná Clube venceu o Galo Futsal por 6 a 2 na noite de terça-feira (4), no ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos (PR), pelo terceiro jogo da semifinal da Série Prata, e conquistou o acesso à Série Ouro do Campeonato Paranaense de futsal. O Tricolor encara o Terra Boa, outro que subiu, na final.

Em 2026, o time paranista disputará a elite estadual após 14 anos e encontrará sete times que disputam a Liga Nacional de Futsal (LNF): Campo Mourão, Cascavel, Esporte Futuro, Foz, Marreco, Pato e Umuarama. A última participação do Paraná na Série Ouro foi em 2012.

O terceiro confronto era decisivo, já que cada time tinha vencido um jogo. No primeiro foi 4 a 3 para o Galo, quando a equipe paranista esqueceu o uniforme e jogou com o do adversário. Já no segundo acabou 6 a 2 para o Paraná.

Em quadra, o Tricolor do técnico Thiago Ferreira foi superior nos 40 minutos e sempre esteve à frente do placar. Os gols foram marcados por Sales, David, Igão, Chamon e Bruninho (2x).

- A gente entrega muita coisa. Quem vive do esporte sabe como funciona, mas, quando chega neste momento, percebe que vale a pena. É um projeto ambicioso. Tivemos um grupo reduzido, disputamos dois campeonatos difíceis, mas esse grupo acreditou no que eu aplico e na cultura do clube - afirmou o treinador, em entrevista à TV O Repórter.

O acesso paranista à Série Ouro coroa o retorno do projeto em 2023, sem a gestão do clube e de forma terceirizada. Na temporada de estreia, o time quando conquistou o acesso na Série Bronze e, no ano passado, caiu na segunda fase da Série Prata para o Manoel Ribas.

Agora, o finalista Paraná reencontra o Terra Boa, adversário da final da Série Bronze há dois anos. O rival passou pelo Missal Futsal com duas vitórias de 3 a 1 e 7 a 1.

A primeira final acontece neste domingo (9), às 17h (de Brasília), no ginásio do Tarumã. Já a finalíssima é no sábado (15), às 20h, no ginásio Arnaldo Zampieri, em Terra Boa (PR).

Paraná foi eliminado nas quartas de final do Brasileiro de futsal. Foto: Isaque Augusto

Paraná Clube no Brasileiro de futsal

Além do acesso no Paranaense, o Paraná Clube disputou o Campeonato Brasileiro, criado em 2024 pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o Fortaleza como atual campeão. No ano de estreia, o Tricolor terminou a primeira fase na terceira posição do grupo B e, no mata-mata, passou pelo São Miguel (PR) nas oitavas de final, mas foi eliminado nas quartas de final para o Passo Fundo (RS).

Paraná Clube 'brilha' no futsal, mas sofre no futebol

Se tem sucesso no futsal, mesmo que não participe da gestão e só 'empreste' o nome e ginásio, o Paraná teve mais um ano para esquecer no futebol. O Tricolor foi rebaixado pela terceira vez na história para a Segundona do Paranaense, logo no ano em que retornou. O clube não disputa uma divisão nacional desde 2022.

Fora de campo, a esperança é a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por R$ 212 milhões. A definição, contudo, passa pela aprovação dos credores, que contestam a forma de pagamento da Recuperação Judicial (RJ), proposta pela NextPlay, empresa com investidores brasileiros e estrangeiros.