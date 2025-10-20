Futsal: Paraná Clube esquece uniforme e empresta do adversário em jogo decisivo
Tricolor usa modelo 2 do Galo Futsal para entrar em quadra
- Matéria
- Mais Notícias
O Paraná Clube esqueceu o uniforme em um jogo decisivo do Campeonato Paranaense de futsal, na noite de sábado (18). O Tricolor precisou emprestar o trajamento do Galo Futsal, adversário na semifinal da Série Prata, para atuar em quadra.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ex-presidente tem 10% das ações da SAF do Paraná Clube; entenda
Futebol Nacional11/10/2025
- Futebol Nacional
Time do Paraná dispensa jogador acusado de injúria racial; Polícia abre inquérito
Futebol Nacional06/10/2025
- Lance! Biz
Campeonato Paranaense anuncia parceria para o streaming; entenda
Lance! Biz03/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A situação aconteceu em Dois Vizinhos, no interior do Estado, pela ida da semi do estadual. Na viagem, o Paraná deixou o uniforme em Curitiba e teve a colaboração do adversário, que cedeu as camisas e calções do modelo 2, que eram brancas.
Em nota nas redes sociais, o supervisor do futsal do Tricolor, Luiz Ferraz, assumiu a culpa pela confusão. Vale destacar que a gestão da modalidade é terceirizada pelo clube.
- Sobre os uniformes do jogo diante do Galo Futsal, esclareço que a culpa é minha. Faltou o cuidado necessário de fazer a conferência nos malotes que foram para o ônibus e essa responsabilidade, enquanto supervisor, é minha. Estou envergonhado, despedaçado por dentro e triste por envergonhar de alguma forma esse projeto que traz tanto orgulho para o Paraná. Aos torcedores, ficam dois pedidos: o de desculpas pelo fato ocorrido e, por favor, não deixem de apoiar esse time, esse grupo, esse elenco, pois tenho certeza que irão ter grandes conquistas pelo Paraná Clube Futsal nesta reta final do ano - afirmou.
Em quadra, o Galo Futsal venceu a partida por 4 a 3, de virada. A vaga na elite do futsal paranaense será definida em 30 de outubro, no ginásio do Tarumã, em Curitiba (PR).
Paraná Clube no Brasileiro de Futsal
Além de estar próximo da vaga na Série Ouro do Paranaense, o Paraná Clube está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, criado em 2024 pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O primeiro jogo contra o Passo Fundo-RS é na terça-feira (21), às 20h (de Brasília), no ginásio do Tarumã, com transmissão no Youtube do Lance!.
- Matéria
- Mais Notícias