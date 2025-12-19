A Copinha começa no dia 5 de janeiro para o Fluminense, que enfrenta o Água Santa na estreia, em Santana de Paranaíba-SP. Em busca do sexto título, o Tricolor poderá contar com trio integrado ao profissional em 2025 e que foi pré-inscrito na competição.

Trata-se do lateral direito Júlio Fidélis (19 anos) e dos atacantes Riquelme Felipe (18) e Matheus Reis (18). Os dois primeiros tiveram algumas oportunidades no time principal em 2025, enquanto o terceiro não jogou, pois passou grande parte da temporada se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho.

Riquelme Felipe em campo pelo Fluminense contra o Ceará (Foto: Lucas Merçon/FFC)

A lista inicial da Copinha conta com 40 nomes, dos quais 10 serão cortados até o dia 2 de janeiro de 2026, quando a definitiva será enviada à Federação Paulista. Nesta mesma data, parte do elenco se reapresentará no CT Carlos Castilho (CTCC) para iniciar a preparação para o Campeonato Carioca, previsto para os dias 14 e 15.

A comissão tricolor separou a equipe em dois grupos, sendo este o primeiro, de jogadores de menor minutagem em 2025 e garotos da base a serem observados, caso do trio. O segundo retorna no dia 8, com os titulares - a lista ainda será oficializada pelo clube.

Números do trio em 2025

Dos três, Riquelme Felipe foi quem teve mais minutagem, participando de 22 jogos, a maioria sob o comando de Renato Gaúcho. Atuando pelos lados do campo, tem o drible e a velocidade como principais características, mas ainda não conseguiu firmar seu espaço na equipe. Ele, inclusive, viajou com o time para o Mundial de Clubes e não recebeu oportunidades.

Já o jogador que mais despertou a atenção da torcida tricolor foi Júlio Fidelis. O garoto entrou bem quando foi acionado e teve grande atuação no empate em 3 a 3 diante do Bahia, pelo Brasilerão, contribuindo com uma assistência para Cano. Veloz, objetivo e construtor, pode se tornar peça importante para Zubeldía ao longo de 2026.

Ramos Mingo e Juba marcam Julio Fidelis (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Por fim, o atacante Matheus Reis, considerado um das principais promessas de Xerém e eleito pelo jornal inglês The Guardian em 2024 como um dos melhores sub-17 do mundo. Em novembro de 2024, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho durante um treino com o time principal no CTCC e passou por cirurgia, retornando aos gramados cerca de um ano depois. Seu recomeço foi num clássico contra o Vasco, pelo Carioca Sub-20.

Outros jogadores que estiveram com o profissional nesta temporada, como Wallace Davi e Davi Schuindt

Matheus Reis em campo pelo time sub-20 do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Fluminense na Copinha

Segundo maior campeão da Copinha com cinco títulos, o Fluminense vai em buscar de mais uma taça. No Grupo 25, enfrenta Água Santa, Brasiliense e Sfera, nos dias 2, 8 e 11 de janeiro. Todos os jogos serão em Santana de Parnaíba, sede única do grupo. Confira a tabela de jogos do grupo:

Grupo 25

Fluminense x Água Santa – 5 de janeiro, 21h30 - Onde assistir: CazéTV

Brasiliense x Fluminense – 8 de janeiro, 16h30 - Onde assistir: X Sports

Sfera x Fluminense – 11 de janeiro, 11h - Onde assistir: Record e X Sports

