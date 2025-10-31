Lenda do futsal assina chuteira inspirada na conscientização sobre o autismo
Modelo destaca cores do solado que simbolizam inclusão, respeito e diversidade
- Matéria
- Mais Notícias
A Umbro apresentou a Adamant Masterclass, chuteira assinada por Rodrigo Capita, um dos maiores nomes da história do futsal. O modelo é Inspirado no movimento de conscientização sobre o autismo.
De virada, Bruna Takahashi se despede de WTT Champions de Montpellier
Mais Esportes
Stephen Curry anulado? Assista aos lances de destaque de quinta na NBA
Mais Esportes
Campeã do fisiculturismo choca com aviso na porta de casa para Halloween
Mais Esportes
O design do solado traz um mosaico de cores que simboliza respeito, inclusão e diversidade, valores que refletem o espírito do esporte e da comunidade do futsal.
— Foi uma grande experiência participar desse projeto. A Adamant Masterclass é uma grande chuteira do mercado, carrega muita tecnologia e desempenho, e ter o modelo com a minha identidade é especial demais. A mensagem de inclusão e respeito é algo que acredito muito, e poder levar isso comigo dentro de quadra é um motivo de orgulho enorme — aponta Rodrigo Capita, atleta da Umbro.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Para celebrar a novidade, no dia cinco de novembro, a loja Centauro do Shopping Campinas receberá Rodrigo Capita para uma noite de autógrafos. O evento promete reunir fãs, atletas e apaixonados pelo futsal em uma celebração de talento, propósito e representatividade.
— Esse conceito criativo representa mais do que só uma chuteira com uma nova cor – é um símbolo de inclusão, respeito e propósito. Ao lado do Capita, conseguimos unir performance e representatividade em um produto ícone que agora levará a mensagem de que o esporte é para todos. Cada detalhe, especialmente o solado colorido, reforça o compromisso da Umbro em valorizar a diversidade dentro e fora das quadras — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.
A chuteira chega ao mercado em edição limitada, com vendas exclusivas no e-commerce da marca e nas lojas da Centauro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias