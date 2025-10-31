Lenda do futsal assina chuteira inspirada na conscientização sobre o autismo

A Umbro apresentou a Adamant Masterclass, chuteira assinada por Rodrigo Capita, um dos maiores nomes da história do futsal. O modelo é Inspirado no movimento de conscientização sobre o autismo.

O design do solado traz um mosaico de cores que simboliza respeito, inclusão e diversidade, valores que refletem o espírito do esporte e da comunidade do futsal.

— Foi uma grande experiência participar desse projeto. A Adamant Masterclass é uma grande chuteira do mercado, carrega muita tecnologia e desempenho, e ter o modelo com a minha identidade é especial demais. A mensagem de inclusão e respeito é algo que acredito muito, e poder levar isso comigo dentro de quadra é um motivo de orgulho enorme — aponta Rodrigo Capita, atleta da Umbro.

Para celebrar a novidade, no dia cinco de novembro, a loja Centauro do Shopping Campinas receberá Rodrigo Capita para uma noite de autógrafos. O evento promete reunir fãs, atletas e apaixonados pelo futsal em uma celebração de talento, propósito e representatividade.

— Esse conceito criativo representa mais do que só uma chuteira com uma nova cor – é um símbolo de inclusão, respeito e propósito. Ao lado do Capita, conseguimos unir performance e representatividade em um produto ícone que agora levará a mensagem de que o esporte é para todos. Cada detalhe, especialmente o solado colorido, reforça o compromisso da Umbro em valorizar a diversidade dentro e fora das quadras — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

A chuteira chega ao mercado em edição limitada, com vendas exclusivas no e-commerce da marca e nas lojas da Centauro.