Fortaleza negocia venda de atacante ao RB Bragantino
Herrera tem contrato com o Leão até junho de 2030
O Fortaleza está perto de vender o atacante José Maria Herrera para o RB Bragantino. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vem lidando com diversas mudanças em seu elenco desde então.
Herrera tem um grande salário para a realidade da Série B e uma saída seria útil para as contas do Leão, que teve uma queda no seu orçamento. A informação inicial é do jornalista César Luis Merlo.
O Tricolor, em junho de 2025, pagou US$ 2.400.000 (cerca de R$ 13 milhões de reais na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos do argentino. O atual contrato vai até junho de 2030.
Foram 21 jogos em sua passagem no clube, com dois gols e três assistências. Herrera firmou-se como titular na reta final do Brasileirão e teve destaque sob o comando de Martín Palermo, mas o Fortaleza acabou sendo rebaixado.
Antes de chegar à equipe cearense, o atleta de 22 anos passou pelo Argentinos Juniors-ARG. No RB Bragantino, a principal concorrência em tal setor é Lucas Barbosa.
Fortaleza contrata volante por empréstimo
O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.
Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.
O volante tem a estatura (1,88m) como uma de suas características. São 24 partidas pela Seleção Brasileira de base, com seis gols.
