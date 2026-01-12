Fortaleza contrata volante do Grêmio por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.

O volante tem a estatura (1,88m) como uma de suas características. São 24 partidas pela Seleção Brasileira de base, com seis gols. Ronald foi campeão Sul-Americano sub-20 de 2023 e também já venceu os Jogos Pan-Americanos.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza empata com o Ferroviário em estreia no Campeonato Cearense

Ronald é o novo volante do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

— Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse do Fortaleza eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa - disse o atleta ao site do Tricolor.

— Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui. Sei que vocês formam uma torcida que não para de apoiar, então espero que a gente tenha um grande ano juntamente com vocês - completou Ronald.

continua após a publicidade

Estreia do Fortaleza em 2026

O Fortaleza empatou com o Ferroviário por 0 a 0 na noite do último domingo (11), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Apesar de ter um a mais na etapa final, o time do Pici não conseguiu a vitória.

➡️ Próximos jogos do Fortaleza: datas, horários e calendário

Assim, o clube coral é o segundo colocado no Grupo A, com quatro pontos. O Leão, que fez a sua estreia em 2026, tem um ponto e está em quarto lugar na mesma chave.