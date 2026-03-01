Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1º), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2026. O embate terá início às 18h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Ceará estará sem o meio-campista Vina, que se lesionou e segue como dúvida para o jogo de volta. O substituto tende a ser Alano, titular na vitória por 2 a 1 sobre o Primavera-SP, pela Copa do Brasil.

Reforços para esta temporada, nomes como Wendel Silva e Matheusinho estão em alta e brigam pela titularidade. Assim, uma provável escalação de Mozart é: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Alano; Pedro Henrique, Wendel Silva e Matheusinho.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na final entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza tem algumas dúvidas para definir seu 11 inicial. O zagueiro Brítez pode voltar ao time após semanas lesionado, enquanto que o atacante GB tem presença incerta por uma contusão no ombro.

Com Luiz Fernando consolidado na frente, o técnico Thiago Carpini pode optar entre mais um meia ou um ponta. Dessa forma, uma provável escalação é: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Vitinho (Lucas Crispim), GB (Lucas Crispim ou Lucca Prior) e Luiz Fernando.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Após eliminar o Primavera-SP, o Ceará enfrentará o Maranhão na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que passou pelo Maguary-PE, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os duelos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março.