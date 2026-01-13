Lateral do Fortaleza entra na mira de clubes europeus; confira

O lateral-esquerdo Weverson, do Fortaleza, entrou na mira de dois clubes do futebol europeu. O atual contrato do defensor com o Leão vai até o fim de 2026, tendo possibilidade de renovação por mais dois anos.

O Gil Vicente-POR e o Real Valladolid-ESP demonstraram interesse no atleta de 25 anos, com maior intensidade para o lado português. A informação inicial é do "Diário de Transferências", de Portugal, sendo confirmada pelo Lance!.

Livre no mercado após uma passagem no Arouca-POR, Weverson chegou ao Fortaleza em agosto de 2025. Foram somente quatro jogos com a camisa do Leão, sem gols ou assistências. No fim do ano, o Tricolor foi rebaixado para a Série B.

Atualmente, na posição, o outro nome do Fortaleza no setor é Diogo Barbosa. Bruno Pacheco rescindiu com a equipe e Gastón Ávila, que atuava improvisado, retornou ao Ajax-HOL.

Revelado pelo São Paulo, Weverson também passou pelo RB Bragantino antes de sua trajetória com o Arouca. Assim, um acerto com o Gil Vicente representaria um retorno ao futebol português.

Fortaleza contrata volante por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.

O volante tem a estatura (1,88m) como uma de suas características. São 24 partidas pela Seleção Brasileira de base, com seis gols.