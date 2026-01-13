menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional
FOR
2
1
Novorizontino-escudo-onde-assistir
NOV

Fortaleza vence o Novorizontino e vai à terceira fase da Copinha

Equipes se enfrentaram no Estádio Nogueirão

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 13/01/2026
12:57
Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)
O Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (13), no Estádio Nogueirão, valendo pela segunda fase da Copinha. Tomás Roco e Caio Wesley marcaram pelos cearenses, enquanto que Kawe Rodrigues fez o gol dos paulistas.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Dessa forma, o Leão garantiu vaga na terceira fase do torneio. O adversário do Tricolor será o classificado no duelo entre IAC-SP e União Mogi-SP.

Tricolor marca no primeiro minuto e avança

O Fortaleza abriu o placar nesta terça-feira já nos primeiros segundos de jogo. Após erro na saída de bola dos paulistas, Tomás Roco ficou com a sobra na área e bateu rasteiro, sem chances para Gustavo Hobold.

O segundo gol veio pouco depois. Kauã Rocha lançou em profundidade para Caio Wesley, que passou pelo goleiro na dividida e empurrou para o fundo das redes. O Novorizontino tentou atacar mais para reverter a desvantagem, mas não conseguiu marcar.

Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

O Novorizontino quase diminuiu no início do 2º tempo, mas Luduena desviou para fora. Fash teve a chance do terceiro gol pelo Leão e Gustavo Hobold apareceu para defender.

Os paulistas descontaram o placar com Kawe Rodrigues, que acertou chute de fora da área. O Tricolor tentou aproveitar os contra-ataques, mas desperdiçou muitos lances. Assim, mesmo com a pressão, a vaga na terceira fase ficou com os cearenses.

Próximo jogo do Fortaleza

Na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza terá pela frente o vencedor da partida entre IAC-SP e União Mogi-SP. A próxima fase acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 1 NOVORIZONTINO
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13/01/2026 - 11h
📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)
🥅 Gols: Tomás Roco aos 1 min do 1º T, Caio Wesley aos 10 min do 1º T (FOR); Kawe Rodrigues aos 34 min do 2º T (NOV)
🟨 Cartões amarelos: Peterson, Guilherme Moura, Fash, Reyes (FOR); Luiz Gabriel, Dhiogo, Antony Gustavo (NOV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP)
🚩 Assistentes: Anderson Lucas de Lima (SP) e Pedro Aparecido Grivol Filho (SP)

FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)
Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, João Lima e Guilherme Moura; Riveros (Reyes), Bruninho, Fellype (Arthur), Tomás Roco (Juan Fidelis) e Peterson (Paulo Souto); Caio Wesley (Fash).

NOVORIZONTINO (Técnico: Jean Rodrigues)
Gustavo Hobold; Antony Gustavo, Bruno Santana, Gabriel Correia e Carlos Roberto (Jhones Kaue); Luiz Gabriel (Kawe Rodrigues), Guilherme Leandro (Cristofer Plaza) e Miguel Tavares (Marquinhos); Pedro Zenatti (Dhiogo), Matias Luduena e Daniel Junior.

