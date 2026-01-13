Fortaleza vence o Novorizontino e vai à terceira fase da Copinha
Equipes se enfrentaram no Estádio Nogueirão
O Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (13), no Estádio Nogueirão, valendo pela segunda fase da Copinha. Tomás Roco e Caio Wesley marcaram pelos cearenses, enquanto que Kawe Rodrigues fez o gol dos paulistas.
Dessa forma, o Leão garantiu vaga na terceira fase do torneio. O adversário do Tricolor será o classificado no duelo entre IAC-SP e União Mogi-SP.
Tricolor marca no primeiro minuto e avança
O Fortaleza abriu o placar nesta terça-feira já nos primeiros segundos de jogo. Após erro na saída de bola dos paulistas, Tomás Roco ficou com a sobra na área e bateu rasteiro, sem chances para Gustavo Hobold.
O segundo gol veio pouco depois. Kauã Rocha lançou em profundidade para Caio Wesley, que passou pelo goleiro na dividida e empurrou para o fundo das redes. O Novorizontino tentou atacar mais para reverter a desvantagem, mas não conseguiu marcar.
O Novorizontino quase diminuiu no início do 2º tempo, mas Luduena desviou para fora. Fash teve a chance do terceiro gol pelo Leão e Gustavo Hobold apareceu para defender.
Os paulistas descontaram o placar com Kawe Rodrigues, que acertou chute de fora da área. O Tricolor tentou aproveitar os contra-ataques, mas desperdiçou muitos lances. Assim, mesmo com a pressão, a vaga na terceira fase ficou com os cearenses.
Próximo jogo do Fortaleza
Na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza terá pela frente o vencedor da partida entre IAC-SP e União Mogi-SP. A próxima fase acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 1 NOVORIZONTINO
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)
🗓️ Data e horário: terça-feira, 13/01/2026 - 11h
📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)
🥅 Gols: Tomás Roco aos 1 min do 1º T, Caio Wesley aos 10 min do 1º T (FOR); Kawe Rodrigues aos 34 min do 2º T (NOV)
🟨 Cartões amarelos: Peterson, Guilherme Moura, Fash, Reyes (FOR); Luiz Gabriel, Dhiogo, Antony Gustavo (NOV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP)
🚩 Assistentes: Anderson Lucas de Lima (SP) e Pedro Aparecido Grivol Filho (SP)
FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)
Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, João Lima e Guilherme Moura; Riveros (Reyes), Bruninho, Fellype (Arthur), Tomás Roco (Juan Fidelis) e Peterson (Paulo Souto); Caio Wesley (Fash).
NOVORIZONTINO (Técnico: Jean Rodrigues)
Gustavo Hobold; Antony Gustavo, Bruno Santana, Gabriel Correia e Carlos Roberto (Jhones Kaue); Luiz Gabriel (Kawe Rodrigues), Guilherme Leandro (Cristofer Plaza) e Miguel Tavares (Marquinhos); Pedro Zenatti (Dhiogo), Matias Luduena e Daniel Junior.
