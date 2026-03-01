Tite abre o jogo sobre encontro com organizada do Cruzeiro

O Cruzeiro conseguiu amenizar o clima nos bastidores com uma vitória por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Mineiro. Agora, a equipe comandada por Tite terá uma semana livre para se preparar para a decisão. Após o triunfo contra o Pouso Alegre, o técnico abriu o jogo sobre o encontro com membros da maior torcida organizada da equipe.

– Atividade profissional. Foi assim em todos os clubes pelos quais passei. Tive momentos difíceis. Meu cargo exige respeito. A conversa foi educada com os integrantes. Foi com respeito, buscando o que o Cruzeiro precisa. Independentemente de quem seja o técnico ou jogador. Se vaiar o técnico ou o jogador, vai prejudicar o clube. Aí sim, em outro momento, no comando, fica ou sai. Mas antes é Cruzeiro, é ter a possibilidade do trabalho ter êxito – explicou o técnico.

Reunião na Toca II (Foto: Reprodução/redes sociais)

Tite também falou sobre o processo de reconquistar a sua popularidade com a torcida. Em sua opinião, a conquista do Estadual é fundamental nesse processo.

– A popularidade se dá com as vitórias. Como colocamos com a torcida, é ganhar. Sabemos disso, para passar a grandeza do Cruzeiro. Fora do trabalho, de resiliência, não consigo encontrar outra forma. O calendário na parte física, mental, tática, retomada de ritmo dos atletas. Optamos por não colocar os principais no início. Está chegando agora a uma final com consistência, sendo primeiro. A busca do título, talvez seja pouco pela história do Cruzeiro. Mas sei que em 97, quando venceu a Libertadores, o Cruzeiro foi campeão mineiro. Isso é um fator pequeno, mas fonte geradora de confiança para o trabalho – comentou.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge.

Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.

