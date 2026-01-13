Fortaleza empresta meio-campista para time da Colômbia; veja

O Fortaleza anunciou o empréstimo do meia Yeison Guzmán para o América de Cali-COL. O vínculo vai até o fim de 2026, incluindo uma opção de compra. Guzmán tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O meio-campista foi adquirido pelo time cearense em setembro do ano passado, junto ao Torpedo Moscow-RUS, recebendo a camisa 10. O valor da transferência ficou em 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões de reais na cotação da época).

Foram cinco partidas pelo Leão em 2025, sem gols ou assistências. O atleta não conseguiu se firmar sob o comando de Martín Palermo e ficou de fora da reta final do Brasileirão. O Fortaleza, por sua vez, caiu para a Série B.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza empata com o Ferroviário em estreia no Campeonato Cearense

Yeison Guzmán foi emprestado pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Assim, o colombiano de 27 anos retornará ao seu país de origem. Em tal nação, Guzmán já defendeu o Envigado-COL, o Atlético Nacional-COL e o Tolima-COL.

O América de Cali está classificado para a Copa Sul-Americana de 2026. O clube terá pela frente o Atlético Bucaramanga-COL na primeira fase do torneio.

continua após a publicidade

Fortaleza contrata volante por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

➡️ Fortaleza contrata volante do Grêmio por empréstimo

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.

O volante tem a estatura (1,88m) como uma de suas características. São 24 partidas pela Seleção Brasileira de base, com seis gols.