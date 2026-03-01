Crise em números: Flamengo de 2026 se aproxima do número de derrotas de 2025

Protagonista do futebol brasileiro, o Flamengo vive um momento delicado neste início de temporada. Em campo, o desempenho é abaixo do que se espera e isso se reflete nos números, que evidenciam a má fase quando comparados com os anos anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo acumula 'entregadas' em início ruim de 2026; veja lances

Dos 14 jogos de 2026, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou dois e perdeu sete, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que três tinham título em disputa - duas para o Lanús, na Recopa, e uma para o Corinthians, na Supercopa.

Em 2023, temporada que, por enquanto, se assemelha a de 2026, o Fla demorou 21 jogos para perder as mesmas sete vezes. Na melhor campanha, de 2020, a sétima derrota veio apenas no 48º jogo, segundo levantamento do Sofascore.

continua após a publicidade

Veja quantos jogos demorou para que o Flamengo chegasse ao mesmo número de derrotas de 2026:

45 (2025)

45 (2024)

21 (2023)

35 (2022)

41 (2021)

48 (2020)

➡️ Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT Ninho do Urubu: 'Diretoria amadora'

Jogadores do Flamengo lamentam derrota para o Lanús na Recopa (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Em outro recorte, olhando para 2025, em que o clube disputou também o Mundial de Clubes e Copa Intercontinenal, foram 11 derrotas em 78 jogos disputados - tendo adversários do calibre de PSG, Chelsea e Bayern de Munique. Já em 2024, foram 13 em 73.

Em 2026, perdeu para o Lanús (2), Corinthians, São Paulo, Fluminense, Volta Redonda e Bangu. Contra os dois últimos, o Flamengo foi a campo com o time sub-20, pois o elenco principal ainda fazia pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os números evidenciam a dificuldade enfrentada pelo Rubro-Negro em 2026, mesmo com os altos investimentos feitos para reforçar o elenco. Depois do vice-campeonato da Recopa, o time enfrenta o Madureira, pela semifinal do Carioca, com ampla vantagem para ir à decisão e tentar virar a chave para brigar pelos títulos que vem pela frente na temporada.

A decisão será na segunda-feira (2/3), às 21h, no Maracanã. Veja abaixo os melhores momentos da vitória por 3 a 0.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.