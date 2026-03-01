Crise em números: Flamengo de 2026 se aproxima do número de derrotas de 2025
Rubro-Negro perdeu metade dos jogos da temporada
Protagonista do futebol brasileiro, o Flamengo vive um momento delicado neste início de temporada. Em campo, o desempenho é abaixo do que se espera e isso se reflete nos números, que evidenciam a má fase quando comparados com os anos anteriores.
Dos 14 jogos de 2026, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou dois e perdeu sete, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que três tinham título em disputa - duas para o Lanús, na Recopa, e uma para o Corinthians, na Supercopa.
Em 2023, temporada que, por enquanto, se assemelha a de 2026, o Fla demorou 21 jogos para perder as mesmas sete vezes. Na melhor campanha, de 2020, a sétima derrota veio apenas no 48º jogo, segundo levantamento do Sofascore.
Veja quantos jogos demorou para que o Flamengo chegasse ao mesmo número de derrotas de 2026:
- 45 (2025)
- 45 (2024)
- 21 (2023)
- 35 (2022)
- 41 (2021)
- 48 (2020)
Em outro recorte, olhando para 2025, em que o clube disputou também o Mundial de Clubes e Copa Intercontinenal, foram 11 derrotas em 78 jogos disputados - tendo adversários do calibre de PSG, Chelsea e Bayern de Munique. Já em 2024, foram 13 em 73.
Em 2026, perdeu para o Lanús (2), Corinthians, São Paulo, Fluminense, Volta Redonda e Bangu. Contra os dois últimos, o Flamengo foi a campo com o time sub-20, pois o elenco principal ainda fazia pré-temporada.
Os números evidenciam a dificuldade enfrentada pelo Rubro-Negro em 2026, mesmo com os altos investimentos feitos para reforçar o elenco. Depois do vice-campeonato da Recopa, o time enfrenta o Madureira, pela semifinal do Carioca, com ampla vantagem para ir à decisão e tentar virar a chave para brigar pelos títulos que vem pela frente na temporada.
A decisão será na segunda-feira (2/3), às 21h, no Maracanã. Veja abaixo os melhores momentos da vitória por 3 a 0.
