AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite IAPE e Maranhão na briga pelo título do Campeonato Maranhense 2026
Final acontece às 16h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, após empate sem gols no jogo de ida; vencedor levanta a taça.
O LANCE!TV transmite com exclusividade, neste domingo, a grande final do Campeonato Maranhense 2026. A decisão entre IAPE e Maranhão Atlético Clube acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, e define o campeão estadual da temporada. A cobertura ao vivo começa às 15h30. ➡️Acompanhe ao vivo!
Após empate por 0 a 0 no primeiro confronto, qualquer vitória garante o título para uma das equipes. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis, aumentando a expectativa para o duelo decisivo.
A final representa um momento histórico para o IAPE, que disputa pela primeira vez uma decisão do Campeonato Maranhense e tenta coroar a campanha com um título inédito. Do outro lado, o Maranhão Atlético Clube, atual campeão estadual, busca conquistar o 19º troféu da competição e manter a hegemonia no futebol local.
O IAPE assegurou vaga na final após superar o Moto Club com duas vitórias nas semifinais, enquanto o Maranhão Atlético chegou à decisão ao eliminar o Sampaio Corrêa, vencendo por 3 a 2 no placar agregado.
O Canário da Ilha chega à decisão com campanha consistente: são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas em nove partidas disputadas. Já o MAC soma cinco vitórias, um empate e três derrotas em nove jogos, além de ter registrado a melhor campanha da fase classificatória.
Demolidor de Cartazes ou Canário da Ilha: o campeão maranhense de 2026 será conhecido neste domingo após os 90 minutos — ou, se necessário, nas cobranças de pênaltis.
Cobertura LANCE!TV na final do Maranhense
A cobertura do LANCE! TV começa 30 minutos antes da bola rolar, com pré-jogo especial, reportagens de campo e análises. O narrador Lucas Borges comanda a transmissão ao lado da comentarista Fernanda Gondim. A equipe também trará o clima das arquibancadas do Nhozinho Santos, acompanhando de perto a festa e a tensão das torcidas do IAPE e do MAC, com influencers dos clubes, em mais um capítulo decisivo do futebol maranhense.
Ficha técnica
- Narração: Lucas Borges
- Comentarista: Fernanda Gondim
