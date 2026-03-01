Última vitória do Fortaleza sobre o Ceará foi em final; relembre

Fortaleza e Ceará duelam neste domingo (1º), na Arena Castelão, às 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Analisando o retrospecto nos últimos anos, o Tricolor soma 11 partidas sem vencer o rival.

O último triunfo do Leão no Clássico-Rei aconteceu no dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Lucas Sasha e Caio Alexandre marcaram, enquanto que Danilo Barcelos descontou naquele 2 a 1.

O Ceará vencia pelo mesmo placar na volta, mas um gol de Calebe nos minutos finais decretou o empate e deu o pentacampeonato ao Fortaleza. Erick e Janderson balançaram as redes pelo Alvinegro e Lucero fez o outro tento do 2 a 2.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

São quatro vitórias do Vovô e sete empates nesses quase três anos. O recorte tem oito partidas de Campeonato Cearense, duas pela Série A do Brasileirão e uma na Copa do Nordeste.

Além de interromper o tabu diante do adversário, o Fortaleza terá a chance de igualar a quantidade de taças estaduais. O placar atual é de 47 a 46 para o Ceará, atual bicampeão.

Adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Após eliminar o Primavera-SP, o Ceará enfrentará o Maranhão na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que passou pelo Maguary-PE, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os duelos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março.