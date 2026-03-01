Domínguez estreia com missão de manter escrita do Atlético-MG no Campeonato Mineiro

Eduardo Domínguez faz sua estreia como treinador do Atlético neste domingo (1º). O Galo enfrenta o América, às 18h, na Arena Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

O treinador foi apresentado oficialmente na última sexta-feira (27), em entrevista coletiva na Arena MRV, e comandou três treinamentos à frente da equipe para preparar o time para o confronto decisivo.

Logo na estreia, Domínguez terá a missão de manter uma marca expressiva do clube no Estadual. O Atlético não fica fora da decisão do Mineiro desde 2006, quando foi eliminado pelo Cruzeiro nas semifinais. Naquela temporada, o rival avançou e conquistou o título diante do Ipatinga.

Com essa sequência, o Galo detém a segunda maior série de finais consecutivas na história do campeonato, atrás apenas do Cruzeiro, que disputou 26 decisões seguidas entre 1965 e 1990.

Desde 2007, o Atlético chegou à final em todas as 19 edições do torneio, conquistando 12 títulos e sete vice-campeonatos. Atualmente, a equipe busca o heptacampeonato consecutivo, já que levanta a taça do Mineiro desde 2020.

Domínguez primeiro treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

América x Atlético

A equipes se enfrentam em busca de uma vaga na grande final do Mineiro 2026. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Atlético esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do América.

Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na grande final, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.