Ingressos de Fortaleza x Quixadá estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Quixadá duelam na quinta-feira (15), no Estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). A venda geral de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Fortaleza fará a sua segunda partida no ano. Na estreia, o clube visitou o Ferroviário e empatou em 0 a 0. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos de venda física: lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy. Confira abaixo os valores dos ingressos de Fortaleza x Quixadá:

Arquibancada Azul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Visitante: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Prévia do jogo: Fortaleza x Quixadá

O Fortaleza é o atual terceiro colocado no Grupo A do Campeonato Cearense, com um ponto. O Quixadá, com quatro pontos, está em segundo lugar na mesma chave.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.