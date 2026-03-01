Botafogo colhe bons frutos com jovens da base no Campeonato Carioca

O Botafogo eliminou o Boavista na noite do último sábado (28/2) e irá encarar o Bangu na final da Taça Rio. Em uma campanha marcada por utilização de muitos jovens, o Glorioso apresentou para sua torcida ótimos valores formados nas categorias de base, que podem ser utilizados pelo técnico Martín Anselmi.

continua após a publicidade

➡️ Anselmi exalta jogadores da base do Botafogo contra o Boavista: 'Me dão orgulho'

As oportunidades para peças da base alvinegra foram separadas em dois momentos: nas primeiras rodadas, enquanto o time principal seguia planejamento de pré-temporada, e na reta final da campanha. Em todos os setores o Botafogo projetou jogadores para o dia a dia com o profissional no CT Lonier.

Joias em destaque no Botafogo

No sistema defensivo, o lateral-direito Kadu, contratado junto ao Remo, mostrou maturidade quando acionado. Jogo firme, de disputa física e saída para o jogo com qualidade. O mesmo com o zagueiro Justino, que, apesar de poucos holofotes no sub-20, deu conta do recado e chegou a receber a braçadeira de capitão nos dois jogos contra o Boavista pela semifinal da Taça Rio.

continua após a publicidade

Já no meio-campo, Arthur Novaes, de apenas 17 anos, mostrou maturidade de gente grande como segundo volante. Substituto de Danilo no clássico com o Flamengo e titular nos dois jogos contra o Boavista, o camisa 48 chamou atenção por seu posicionamento, qualidade na organização e jogo objetivo. Ele é tratado como uma das principais promessas da base alvinegra e, ainda que fique no fim da fila pela visão de preservação da comissão técnica para lapidar a joia, deu seu recado.

Quem mais chamou atenção não só pela qualidade no um contra um e diferença técnica foi Kauan Toledo. O atacante, também oriundo do sub-20, foi destaque nos primeiros compromissos do ano alternanto entre profissional e base, representando bem o Botafogo na Copinha, que aconteceu em janeiro. Ele, pelo lado de campo, oferece estilo "abusado" e agressivo no terço final, algo que, nas equipes jovens do clube, foi raridade nos últimos anos.

continua após a publicidade

Kauan Toledo, camisa 7, comemorando gol do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Botafogo ainda fará a final da Taça Rio no próximo fim de semana, contra o Bangu. A partida, por sua vez, deve, assim como as recentes, ser reservada para um time alternativo em meio aos confrontos decisivos com o Barcelona-EQU pela terceira fase preliminar da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.