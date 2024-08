Fortaleza assume liderança com um jogo a menos e faz história

Com apoio da torcida, Fortaleza é um dos melhores projetos esportivos do país (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 03:30 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza é o novo líder do Brasileirão. Após o término da 24ª rodada do campeonato, o Leão do Pici pulou para a ponta da tabela ao bater o Corinthians por 1 a 0, no Castelão. Na era dos pontos corridos, é a segunda vez do time cearense na liderança.

O Fortaleza tem sido uma força a ser reconhecida nos últimos anos de futebol brasileiro, em especial após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, em 2021. Antes dele, a equipe cearense já estava em crescimento, com o trabalho de Rogério Ceni, a partir de 2018.

Durante a maior parte da década, o Fortaleza amargou na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, após oito temporadas disputando a Série C, o Leão encerrou os anos 2010 em alta. Com rápida ascensão, o Tricolor do Pici subiu para a Série B em 2017, e voltou à Série A após 13 anos, sagrando-se campeão da Série B.

Além disso, após conquistar a Copa do Nordeste, o Fortaleza completou dez anos consecutivos conquistando ao menos um título por temporada.

Na temporada de 2024, o Fortaleza ainda está na briga pelo título da Copa Sul-Americana, competição a qual foi vice-campeão na temporada passada.

Mosaicos da torcida do Fortaleza são destaques nesse período de sucesso do time (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A liderança do Fortaleza no Brasileirão não é inédita. Em 2021, após golear o Internacional por 5 a 1, o Fortaleza pulou para o topo da tabela na segunda rodada, e ficou em primeiro até a quarta rodada. Em comum com a situação atual, gols de Yago Pikachu nos duelos que levaram os tricolores à ponta da tabela, além da presença de Vojvoda na área técnica.

O Fortaleza também já bateu na trave em relação a ser campeão brasileiro. Em 1960, perderam o título da Taça Brasil em final contra o Palmeiras. Na edição de 1968, foram vice-campeões contra o Botafogo.

O próximo jogo do Leão no campeonato nacional é contra o mesmo Botafogo, em duelo que vale a liderança parcial da competição. No sábado (31), as equipes se enfrentam às 21 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

