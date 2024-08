Times buscam objetivos diferentes na Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 04:00 • Belém (PA)

O Paysandu recebe o Mirassol nesta segunda-feira (26), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times vão a campo no gramado do Curuzu a partir de 18h30, com transmissão do Premiere (pay-per-view).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Paysandu e Mirassol (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X MIRASSOL

4ª RODADA - SÉRIE B

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Curuzu, Belém (PA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

🚩 Assistentes: Jean Marcio Dos Santos (RN) e Lorival Candido Das Flores (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PAYSANDU (Técnico: Hélio dos Anjos)

Diogo Silva; Michel Macedo, Luan Freitas, Yefferson Quintana, Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela, Matheus Trindade, Borasi; Juan Cazares, Nicolas.

MIRASSOL (Técnico: Mozart)

Alex Muralha; Zeca, Luiz Otávio, João Victor, Alex Silva; Bruno Matias, Neto Moura, Chico; Rodrigo Andrade, Gabriel, Dellatorre.