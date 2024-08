Vasco faz prévia de duelo da Copa do Brasil no Brasileirão

Vasco busca vencer para ultrapassar o Athletico-PR na tabela (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Athletico-PR nesta segunda-feira (26), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece em São Januário, às 21h.

A partida pelo Brasileirão é o primeiro de três confrontos entre as equipes nas próximas semanas. Isso porque os dois serão adversários também nas quartas de final da Copa do Brasil, como definiu o sorteio realizado na CBF na semana passada. Os jogos de copa vão acontecer nos dias 29 de agosto, no Rio de Janeiro, e 11 de setembro, em Curitiba.

No primeiro turno, o Vasco perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena. Erick marcou o gol do jogo e Hugo Moura, volante vascaíno, foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo.

No histórico da rivalidade, Vasco e Athletico já se enfrentaram 56 vezes na história, com 24 vitórias da equipe carioca, contra 18 vitórias do time paranaense e 14 empates.

O Vasco não perde jogando em seu estádio desde na quarta rodada do campeonato. Nesse período, a equipe disputou sete partidas em São Januário e venceu quatro delas, além de empatar as outras três.

Além disso, o Vasco só perdeu uma vez para o Athletico-PR em São Januário pelo Brasileirão. Única derrota aconteceu no ano passado, em jogo sem torcida. Porém, o Athletico-PR tem sido uma pedra no sapato do time carioca, já que os paranaenses não sofrem gol dos cariocas no campeonato nacional desde o Campeonato Brasileiro de 2020.

No entanto, com a torcida na arquibancada, o Vasco nunca foi derrotado pelo Athletico em São Januário. Nesta segunda-feira, os ingressos foram esgotados pela torcida vascaína.