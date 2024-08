Artur Jorge projeta Botafogo x Fortaleza e pede paciência: ‘Faltam 14 jogos’

Artur Jorge valorizou o empate do Botafogo com o Bahia e segue sonhando com título do Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:11 • Salvador (BA)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge não se mostrou muito preocupado com o fato de ter perdido a liderança do Brasileirão. O comandante pediu paciência aos torcedores e valorizou o ponto conquistado contra o Bahia, em Salvador.

- Para nós é muito simples, faltam 14 jogos. Da mesma forma que não olhávamos para aquilo que era a classificação até aqui, a situação é a mesma porque sabemos que temos muitos jogos por jogar. O que vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar, ou não, ao lugar que ambicionamos. Somamos mais um ponto no campeonato, mas não é um duelo individualizado. Queríamos ter vencido. No primeiro jogo poderíamos ter vencido também, arriscamos tudo para isso. Vocês viram a postura da equipe.

O treinador também projetou a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro na próxima rodada, uma vez que Botafogo e Fortaleza se enfrentam no Nilton Santos. O comandante valorizou a semana livre de trabalho e espera ter sucesso no duelo.

- É muito importante para mim ver a equipe lutando do primeiro ao último minuto. Tem sido assim este Botafogo. Temos uma semana livre agora, sem compromissos, que com o tempo e dias de trabalho vamos nos preparar para o jogo contra o Fortaleza. No segundo turno, eles têm feito grandes coisas. Teremos a nossa melhor versão contra eles para podermos nos recuperar na tabela, temos que nos preparar para enfrentar um adversário de grande valia, que tem feito, principalmente, essa segunda parte perfeita, sem perder pontos.

Com o empate, o Alvinegro chegou aos 47 pontos e soma apenas um ponto a menos em relação ao líder Fortaleza. No sábado, as equipes se enfrentam às 21 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.