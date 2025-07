Atacante do Cruzeiro treina e garante presença contra o Grêmio

O atacante Wanderson participou normalmente do treino do Cruzeiro, nesta terça-feira (8), na Toca da Raposa, na reapresentação do grupo após a folga de segunda-feira (7) e a disputa de dois jogos no Espírito Santo, pela Vitória Cup. Wanderson não participou da partida de domingo (6), a vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, em Cariacica (ES), porque reclamava de dores musculares desde o treino de sábado (5), no clube Aest, em Serra (ES).

Wanderson chegou a participar do aquecimento no Estádio Kleber Andrade, mas acabou ficando de fora da segunda partida do Cruzeiro pela Vitória Cup. Único reforço do clube desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o ex-atacante do Internacional já disputou 18 partidas com a camisa celeste e ainda não marcou nenhum gol e deu uma assistência.

Com a participação do treino desta terça-feira (8), Wanderson garante presença na equipe do Cruzeiro que enfrenta o Grêmio, domingo (13), às 20h30, no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Nas 12 primeiras rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro somou 24 pontos e ocupa a vice-liderança com a mesma pontuação do Flamengo, mas pior saldo de gols (20 a 9) – o clube carioca também disputou um jogo a menos, porque a partida contra o Sport, pela 12ª rodada, foi adiada devido à viagem para os Estados Unidos.

Cruzeiro terá desfalque para a partida contra o Grêmio, domingo (13), no Mineirão

O Cruzeiro não disputa uma partida oficial desde o empate por 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em Salvador, em 12 de junho, debaixo de muita chuva. Os jogadores tiveram 14 dias de férias e depois disputaram a Vitória Cup, com derrota para o Defensa y Justicia por 1 a 0 e vitória sobre o Banfield pelo mesmo placar.

Jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos nesta terça-feira (8), na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores voltam aos treinos na Toca da Raposa nesta quarta-feira (9) e treinam em um período até no sábado (12). O meia Eduardo, expulso contra o Vitória, após a falta que causou a fratura no tornozelo direito do lateral-esquerdo Jamerson, ainda no primeiro tempo, cumpre suspensão diante do Grêmio.