Corinthians venceu o Chelsea na última conquista sul-americana do Mundial; relembre

O Chelsea venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta terça-feira (8), na semifinal do Mundial de Clubes. João Pedro fez os dois gols da equipe inglesa em duelo realizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com o resultado, o Corinthians segue como o último clube brasileiro a conquistar a competição internacional.

O título do Timão aconteceu em 2012, justamente contra o Chelsea, carrasco dos brasileiros na atual edição do Mundial de Clubes. Além do Fluminense, a equipe inglesa havia eliminado o Palmeiras nas quartas de final, quando venceu por 2 a 1.

Desde então foram 13 edições, sem nenhum título sul-americano. Nesta temporada, a Fifa promoveu uma mudança no Mundial de Clubes. Antigamente, apenas os campeões de cada continente participavam do torneio.

Com a mudança da Fifa, são 32 equipes, de todos os continentes. O Fluminense garantiu vaga por ser campeão da Libertadores de 2023. A próxima edição será em 2029, ainda sem sede definida.

Atacante peruano marcou contra o Chelsea (Foto: AFP)

Conquista histórica

Na última vez que um sul-americano foi campeão da competição foi em 2012. O Corinthians, campeão da Libertadores naquele ano, se classificou para jogar o Mundial de Clubes no Japão. Na semifinal, o Timão venceu o Al-Ahly por 1 a 0, enquanto o Chelsea bateu o Pachuca por 3 a 0.

As equipes se encontraram na decisão. No dia 16 de dezembro de 2012, em um estádio de Yokohama lotado com a Fiel, o Corinthians conquistou uma vitória histórica. Na final, o Timão venceu o Chelsea por 1 a 0, com gol de Guerrero.

