Fortaleza vence, assume a ponta e afunda Corinthians na zona de rebaixamento

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:04 • Fortaleza (CE) • Atualizada em 25/08/2024 - 19:09

O Fortaleza derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (25), e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu, aos 32 minutos do segundo tempo, marcou o gol do Leão do Pici, que permanece invicto na competição atuando na Arena Castelão.

O Corinthians, por sua vez, chega a seis partidas sem vitórias no Brasileirão e permanece na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos conquistados em 24 rodadas.

Lesão de Talles Magno

Aos seis minutos da primeira etapa, Talles Magno deslocou o ombro após disputa com o lateral Brítez e precisou ser retirado de maca do gramado. Ele foi encaminhado ao vestiário da Arena Casteleão, onde recebeu tratamento da equipe médica do clube.

Para o lugar do atacante, a comissão técnica optou pela entrada do meio-campista Igor Coronado.

Talles Magno foi substituído na primeira etapa do duelo entre Corinthians e Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo

🟨 Árbitro: Felipe Lima (FIFA/MG)

⚽ GOL: Yago Pikachu (Fortaleza)

ESCALAÇÕES:

FORTALEZA (Técnico: Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Felipe; Lucas Sasha e Hércules; Yago Pikachu, Pochettino e Breno Lopes; Lucero.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Cacá, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Pedro Raul.