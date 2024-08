Janela do Fluminense muda o patamar da equipe na temporada

Thiago Silva foi anunciado pelo Fluminense no dia 7 de maio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva, Nonato, Ignácio, Kevin Serna e Facundo Bernal. A janela de transferências da metade de temporada do Fluminense foi marcada por esses cinco reforços, além da chegada de Mano Menezes no comando técnico. Na última semana, o Tricolor se classificou na Libertadores e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense.

A base do elenco campeão de 2023 foi mantida, com exceção do zagueiro Nino que saiu do clube. Para compor elenco, muitos reforços: Antônio Carlos (zagueiro), Renato Augusto (meia), Felipe Alves (goleiro), Gabriel Pires (meia), Douglas Costa (atacante), Jan Lucumí (atacante), David Terans (meia) e Marquinhos (atacante).

➡️ Para Mano Menezes, Fluminense x Atlético-MG pela Libertadores terá ‘outros ingredientes’

Assim como a temporada anterior, o ano de 2024 também começou com o pé direito: campeão da Recopa-Sul Americana contra a LDU no Maracanã. Porém, a sequência negativa começou após essa partida, no campeonato carioca e no Campeonato Brasileiro. Apesar do avanço na Libertadores, o Fluminense perdeu na semifinal do estadual para o Flamengo e permaneceu na última posição do Brasileirão por rodadas seguidas.

➡️ Fluminense bate o Atlético-MG no Mineirão e dorme fora do Z-4

Fernando Diniz, técnico campeão em 2023, foi demitido após resultados negativos em sequência. Mano Menezes foi o escolhido para tirar o Fluminense da lanterna do campeonato.

Além disso, os reforços do início de ano não renderam da maneira que clube e torcida imaginavam. Nenhum é titular e Douglas Costa já saiu do time. Por isso, o Tricolor foi ativo no mercado de transferências no meio do ano.

➡️ Mano Menezes vibra com intensidade do Fluminense diante do Atlético-MG

Os reforços

Thiago Silva

O "monstro" tricolor voltou ao clube de coração após brilhante carreira europeia e assumiu a titularidade com naturalidade aos 39 anos. Com Thiago Silva em campo, o Fluminense ainda não sofreu gols no Brasileirão. O zagueiro ainda marcou seu primeiro gol nessa passagem contra o Grêmio nas oitavas da Libertadores.

Nonato

O meia atuou no clube em 2022, quando foi titular na equipe de Fernando Diniz. Agora pela sua segunda passagem, Nonato é mais um nome no meio-campo tricolor, principalmente após a saída de Alexsander. Mesmo sem grandes atuações após o Fluminense, o atleta voltou bem ao clube saindo do banco.

Camisa Umbro Fluminense II 2024 Camisa Umbro Fluminense II 2024 Todos os tamanhos na Fut Fanatics! A partir de R$ 249,90

Ignácio

O zagueiro atuava no Sporting Cristal, do Peru, e foi contratado pelo Fluminense para ser mais uma opção na defesa do clube após a saída de Nino. Jogou bem na partidas que participou como titular, porém se lesionou e está fora por tempo indeterminado.

Kevin Serna

O ponta jogou contra o Fluminense na Libertadores desse ano e se destacou. Pelo Tricolor, é titular e destaque nos dois lados do campo, caracterizado pela sua disposição física e drible curto. Tem uma assistência, na sua estreia contra o Palmeiras, e um gol.

Serna marcou seu primeiro gol pelo Fluminense contra o Atlético-MG (Foto: Divulgação: Fluminense)

Facundo Bernal

O volante é uma das grandes promessas do futebol uruguaio e chegou ao Fluminense com grande expectativa, principalmente com uma possível saída de André do clube. Bernal participou somente saindo do banco, mas assim como Nonato, é uma das opções de meio-campo para reposição, com possibilidade de assumir a titularidade em breve.

➡️ Convocação da Seleção: os quatro convocados do Rio são crias do Fluminense

O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores e fora da zona de rebaixamento. A chegada de Mano Menezes e dos reforços mudou o cenário da temporada, que era vista como perdida pela torcida.