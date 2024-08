Assista aos melhores momentos da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:56 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza superou o Corinthians, neste domingo (25), e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram com o placar de 1 a 0 e Yago Pikachu foi o autor do único gol no confronto. Com o resultado, a equipe de Ramón Díaz permanece na zona de rebaixamento e está há seis partidas sem vencer na competição. Em 24 rodadas, o Alvinegro soma 22 pontos.

Logo ao início da partida, Talles Magno precisou ser retirado de maca do campo após deslocar o ombro em disputa com o lateral Brítez. Ele foi encaminhado ao vestiário da Arena Castelão, onde recebeu tratamento da equipe médica do clube.

