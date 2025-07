Passes refinados, liderança e uma desenvoltura de jogador experiente na frente das câmeras. Esse é Henrique Lemos, meia de apenas 15 anos que brilha pela seleção brasileira de base com a faixa de capitão. Ele é um dos destaques da equipe na Copa 2 de Julho e traça um caminho promissor para deixar de ser o "filho do Fagner" e consolidar seu nome por onde passa.

Mas o garoto leva para campo valores que aprendeu ao lado do pai, que é uma das suas referências no futebol.

O Lance! acompanhou a vitória da Seleção Sub-15 por 3 a 0 contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa 2 de Julho, no estádio de Pituaçu, em Salvador. E, claro, Herique brilhou com boa atuação durante os 90 minutos e assistência de almanaque para o primeiro gol, marcado por José Henrique, de cobertura.

— Acho que [meu pai] é a minha base, né? Me incentiva muito estar perto dele no vestiário e ver a motivação e o trabalho dele. Mas o que eu me espelho muito dentro de campo é a entrega dele — disse Henrique depois do apito final.

Henrique Lemos, no centro da imagem, comemora primeiro gol da Seleção contra o Botafogo, pelas oitavas da Copa 2 de Julho (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

De baixa estatura, o camisa 8 tem a responsabilidade de ser uma referência na equipe. Ele também carrega a faixa de capitão e, naturalmente, é o mais visado até mesmo por outros garotos da Copa 2 de Julho, que pediram para tirar fotos ao término do confronto. Mas Henrique minimiza seu papel como protagonista e prefere destacar o trabalho de liderança feito por todo o grupo.

— O trabalho de liderança não é só meu, o grupo todo tem uma voz muito forte dentro do vestiário. Tento sempre motivar todo mundo, para todos entrarem ligados em campo. Todo mundo lá dentro se respeita, não tem vaidade, não tem ego. Cada um que falar vai ser ouvido pelos companheiros e vai buscar melhorar — contou ao Lance!.

Como foi o jogo entre Brasil e Botafogo?

Brasil e Botafogo perfilados em Pituaçu (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

A partida começou muito apertada para a Seleção, que teve dificuldades para desenvolver o jogo contra um Botafogo ligado e competitivo. Só na reta final do primeiro tempo que o time treinado por Guilherme Dalla Déa conseguiu abrir o placar graças a lindo passe de Henrique, que encontrou seu xará José Henrique em boas condições para dar um toque por cima do goleiro e fazer um bonito gol.

Na segunda etapa a Seleção melhorou com as alterações e passou a controlar mais o jogo. O resultado foram mais dois gols, marcados por Alexsander e João Lucas, que fecharam o placar em 3 a 0. A equipe enfrenta o time do Atlético-MG nesta quarta-feira, pelas quartas de final, em Pituaçu, ainda sem horário divulgado.

A Copa 2 de Julho é um dos eventos no calendário esportivo que celebram a Indepedência do Brasil na Bahia, um dos capítulos mais importantes do país e que expulsou de vez os portugueses do solo brasileiro. A competição reuniu 40 equipes neste ano e tem final marcada para o dia 13 de julho.