Fluminense acerta empréstimo de lateral-esquerdo ao Fortaleza

O Fluminense acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes ao Fortaleza. O vínculo do colombiano será válido até o fim da temporada.

Fuentes perdeu espaço na equipe carioca sob o comando de Zubeldia, que tem Renê como titular e Guilherme Arana na reserva. A informação inicial é do "Canal do Saulo Alves" e foi confirmada pelo Lance!.

O atleta de 29 anos soma 34 partidas pelo Fluminense, com seis assistências ao todo. Fuentes ainda não entrou em campo em 2026 e não joga desde o dia 22 de novembro, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O Fluminense emprestou o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes ao Fortaleza (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Leão buscou o empréstimo para preencher uma das principais lacunas no seu elenco. Isso porque Diogo Barbosa está fora dos planos do clube e Weverson rescindiu o contrato para acertar com o Gil Vicente-POR.

O jovem Guilherme, que estreou profissionalmente diante do Ceará, é a única opção de ofício na lateral. O meio-campista Lucas Crispim vinha sendo improvisado na ala, assim como foi na campanha tricolor de 2021.

Vitinho e Rodriguinho foram contratados pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

Já na terça-feira (10), o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho. O jogador foi cedido pelo Cruzeiro.