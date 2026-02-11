Meia do Atlético-MG sofre lesão durante treino e vira desfalque

O Atlético informou, na manhã desta quarta-feira (11), que o meia Matheus Iseppe sofreu uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita durante um treinamento na Cidade do Galo.

O Atlético informou, na manhã desta quarta-feira (11), que o meia Matheus Iseppe sofreu uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita durante um treinamento na Cidade do Galo.

continua após a publicidade

Após reclamar de dores, o jogador foi submetido a exames, que confirmaram a lesão. Com isso, Iseppe será desfalque nos próximos compromissos da equipe mineira. O clube não divulgou o tempo estimado de recuperação do atleta. Confira a nota do Galo à imprensa:

"Após reclamar de dores, o meio-campista Mateus Iseppe realizou exames de imagem que confirmaram lesão muscular na região anterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia."

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, Iseppe chegou a ser afastado dos treinamentos após se atrasar para algumas atividades. No entanto, no início de fevereiro, o meia foi reintegrado ao elenco principal e voltou a treinar normalmente com o grupo.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Iseppe pelo Atlético

Revelado pelas categorias de base do Galo, o jogador é considerado um grande talento e uma das principais promessas do clube. Iseppe estreou no ano passado, ainda sob o comando do técnico Cuca, e nesta temporada atuou nos empates contra Betim e North.

continua após a publicidade

O meia deixou boa impressão, destacando-se pela visão de jogo, rapidez no raciocínio, boa movimentação em campo e qualidade no passe.