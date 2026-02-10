John Kennedy, do Fluminense, revela origem da comemoração de urso

Xodó da torcida do Fluminense, John Kennedy emplacou uma comemoração tão emblemática imitando um urso, que chegou a herdar o nome do animal como apelido. O atacante, também chamado de "Caçador de Urubu", explicou a origem da comemoração, que já chegou a ser associada a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, em entrevista à "CazéTV".

— Começou na base. Tem muito tempo. Desde a base eu faço isso. O meu empresário falou que eu tinha que ter uma comemoração que cativasse as pessoas. Do nada eu fiz assim (sinal do urso), o Cristiano Ronaldo fazia. Só que eu nunca falei que era um urso. Eu só fazia para imitar. Aí foi fluindo, "é isso, é aquilo". Aí foi surgindo o urso. Ficou marcado e pegou — disse John Kennedy.

O jogador é um dos destaques do clube na temporada, reassumiu a camisa 9 tricolor e estreou a numeração contra o Maricá, no jogo do título da Taça Guanabara. O bom início de temporada de John Kennedy pelo Fluminense recebeu um tempero extra. Com a saída de Everaldo, o Moleque de Xerém reassume a mística camisa 9 tricolor, estreando a numeração neste domingo (8), contra o Maricá, pelo Carioca.

John Kennedy comemora gol contra o Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

John Kennedy pelo Fluminense

Matador desde as categorias de base e carrasco de rivais, John Kennedy subiu para o time profissional cercado de expectativas. A estreia foi em 2021 e o jogador precisou de pouco tempo para balançar as redes pela primeira vez.

No início de 2023, que se tornaria grande ano de sua carreira, foi emprestado para a Ferroviária. Ficou por 11 jogos, marcou seis gols, e retornou ao Fluminense para vestir a camisa 9. Na Libertadores, JK marcou em todas as fases do mata-mata, fazendo o gol da classificação para a final, contra o Internacional, e o segundo gol contra o Boca Juniors, que garantiu a ida da taça para Laranjeiras.

Ficou no clube em 2024, mas não teve boa atuação na temporada, sendo emprestado ao Pachuca em 2025. Jogou o Mundial de Clubes pelo clube mexicano e retornou ao Flu no segundo semestre, mas seguiu tendo baixo desempenho, sendo preterido por Everaldo.

Em 2026, John Kennedy retornou mais cedo para se reapresentar ao início da temporada e foca em se firmar como titular. O Flu ainda busca um reforço de peso para a posição, pressionando-o na briga pela titularidade.

