Melhores momentos: Flamengo vence com golaços no Maracanã e pressiona o Palmeiras

O Flamengo venceu o Sport por 3 a 0 na noite deste sábado (1), pela 31ª rodada do Brasileirão, com protagonismos de Bruno Henrique e Arrascaeta. O camisa 27 marcou os dois primeiros gols da vitória rubro-negra no Maracanã, que garantiu a liderança momentânea da competição. Já o uruguaio, de falta, carimbou o triunfo contra o time pernambucano.

Com os três pontos, o Flamengo, agora com 64, ultrapassa o Palmeiras na classificação. O time paulista, que encara o Juventude neste domingo, tem 62.

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo ainda teve outras chances para aumentar o placar. Juninho, por exemplo, que não vinha tendo muito espaço, chutou duas vezes com perigo. Ainda deu tempo para Evertton Araújo, que saiu do banco, ser expulso por forte entrada em adversário.

O que vem por aí

O Flamengo vai até Santos, na próxima rodada, para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. Já o Sport recebe o Juventude. Ambos os jogos serão na quarta-feira.

✅ Ficha Técnica

FLAMENGO 3X0 SPORT

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Bruno Henrique, 5'/2°T (1-0); Bruno Henrique, 15'/2°T (2-0); Arrascaeta, 21'/2°T (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Ayrton Lucas e Bruno Henrique (FLA); Gabriel, Lucas Kal e Pedro Augusto (SPO)

🟥 Cartões vermelhos: Evertton Araújo (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Lupis)

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; Saúl, De La Cruz (Evertton Araújo) e Carrascal (Luiz Araújo); Lino, Plata (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Juninho).

SPORT (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Aderlan, Ramon Menezes, Lucas Kal e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Léo Pereira e Derik (Pablo).

🟨 ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

